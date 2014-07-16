Nega poda

Na podovima se ogleda kultura stanovanja: U čisto domaćinstvo spadaju lepi podovi. Pobrinite se za njih tako što ćete ih ispolirati. Ono što je ranije bio komplikovan proces sa mnogo manuelnih radnih koraka, danas je zahvaljujući modernoj opremi postalo jednostavna stvar. Poliranjem podovi postaju optimalno odnegovani i otporniji na sve vrste habanja. Postaju rezistentniji na vlažnost i ne prljaju se tako jako. Uz to naravno dolazi optički aspekt – zrače novim sjajem i njihove boje postaju lepe i jasne. Ovde nalazite najvažnije informacije i mnogo saveta za stručnu negu podova kao i informacije za poliranje i o adekvatnim sredstvima za negu i čišćenje. Na taj način se sasvim jednostavno brinete za to da kod Vas u kući sve teče sjajno.

Najvažniji saveti na prvi pogled