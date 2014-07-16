Nega poda
Poliranje u jednoj novoj dimenziji.
Nega poda
Na podovima se ogleda kultura stanovanja: U čisto domaćinstvo spadaju lepi podovi. Pobrinite se za njih tako što ćete ih ispolirati. Ono što je ranije bio komplikovan proces sa mnogo manuelnih radnih koraka, danas je zahvaljujući modernoj opremi postalo jednostavna stvar. Poliranjem podovi postaju optimalno odnegovani i otporniji na sve vrste habanja. Postaju rezistentniji na vlažnost i ne prljaju se tako jako. Uz to naravno dolazi optički aspekt – zrače novim sjajem i njihove boje postaju lepe i jasne. Ovde nalazite najvažnije informacije i mnogo saveta za stručnu negu podova kao i informacije za poliranje i o adekvatnim sredstvima za negu i čišćenje. Na taj način se sasvim jednostavno brinete za to da kod Vas u kući sve teče sjajno.
Najvažniji saveti na prvi pogled
- Kako biste dobili ravnomeran rezultat poliranja, najpre temeljno morate da uklonite stare slojeve sredstva za negu. Za to je najbolje da upotrebljavate Kärcher osnovno sredstvo za čišćenje i toplu vodu.
- Ako mop za brisanje pre primene i nanošenja sredstva za negu malo navlažite, sredstvo možete ravnomernije da raspodelite po površini.
- Kako biste postigli ravnomeran rezultat poliranja, pod morate kompletno da nakvasite sredstvom za negu. Za to bi preko površine više puta trebalo da brišete u pravcu teksture. Preporučuje se da sredstvo za negu nanosite na deo po deo površine.
- Kako biste postigli optimalan rezultat poliranja, pre poliranja pustite da se sredstvo za negu u potpunosti osuši. Ako su prozori otvoreni, naneto sredstvo za negu se brže suši.
- Za sjaj bez tragova i linija posle poliranja sačekajte 24 časa, dok ne budete u mogućnosti da u potpunosti opteretite pod (nemojte da pomičete nameštaj).
- Posle primene uređaja za poliranje podloge operite pod mlazom tekuće vode pomoću sredstva za čišćenje, kako biste dobili sve osobine poliranja koje poseduju podloge. Podloge takođe možete da perete na 60 stepeni u mašini za pranje veša.
- Podloge za poliranje posle završetka rada možete da čuvate u zasebnoj pregradi za pribor koja zauzima malo mesta.
Odgovarajući uređaji i pribor
Uređaj za usisavanje i poliranje FP 303
Uređaj za usisavanje i poliranje FP 303 pomoću svog broja obrtaja brine za perfektne rezultate u poliranju na svim tvrdim podovima.