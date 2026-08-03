Generatori i pumpe za otpadnu vodu

Snažni tipovi na struju Nema struje? Puno prljave vode? Stvorite sebi potpunu nezavisnost. Sa našim benzinskim generatorima i pumpom za otpadnu vodu rešite svoje probleme na profesionalan način. Za nezavisno napajanje strujom i rad uređaja za čišćenje pod visokim pritiskom sa hladnom i toplom vodom na gradilištima, u komunalnim preduzećima, poljoprivredi i šumarstvu, baštovanstvu i zanatstvu, prvi izbor su naši benzinski generatori PGG 3/1, 6/1 i 8/3. A naša pumpa za otpadne vode WWP 45 rešava Vaše probleme kada postoji velika količina vode u građevinskim jamama, podrumima, podzemnim garažama ili kablovskim kanalima.