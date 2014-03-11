Aparati za vodu
Dispenzer za vodu - Održivi izvor vode Kärcher distributeri za vodu su opremljeni sa certifikovanim, automatskim higijenskim sistemom i inovativnim sistemom za filtriranje. Perfektan, po ceni pristupačan i zdrav servis pijaće vode za Vaše klijente i zaposlene.
Zdravlje i uspeh iz čiste vode.
Koliko često imamo šansu da osveženjem oduševimo ljude? A da pri tome uštedimo do 90 procenata troškova, da se direktno informišemo i da aktivno reklamiramo? Pomoću novih konfigurabilnih dispenzera za vodu WPD 100, WPD 200 i WPD 600 firme Kärcher zaposlenima, klijentima ili posetiocima naravno nudimo ukusnu vodu izvanrednog kvaliteta. Inovativni koncept konfiguracije Vam nudi mogućnost, da sasvim individualno kreirate svoj dispenzer za vodu WPD. Izaberite po želji: vrste vode, snagu hlađenja, koncept filtriranja i higijene, boju, stojeći ili stoni uređaj i paket elektronike.
Novi WPD.
Pomoću potpuno konfigurabilnog WPD-a Kärcher ponovo definiše dispenzer za vodu. Osnovna varijanta je opremljena tasterima za samostalno ispisivanje, napredna verzija sa displejem u boji.
- Perfektan oblik i funkcija
Atraktivan dizajn i materijali koji se lako čiste su samo jedna strana novog konfigurabilnog dispenzera za vodu WPD. Imate mogućnost, da prednje staklo prilagodite korporativnom dizajnu ili da ga primenite kao besplatnu površinu za reklamu.
- Prilikom dodira ispunjava šest želja
Standardno WPD isporučuje negaziranu vodu, nehlađenu ili hlađenu. Po želji dodatno blago gaziranu ili klasično gaziranu ili vrelu ili ekstra vrelu vodu. Specijalni regulator mlaza u ispusnom ventilu dozvoljava da voda iz WPD-a teče snažno u mlazu, bez prskanja.
- Vrela voda na pritisak dugmeta
WPD na pritisak dugmeta uvek proizvodi svežu vrelu vodu. Proizvodi se samo onoliko vrele vode, koliko je potrebno. Ovaj inovativni princip redukuje potrošnju energije na minimum.
- Užitak bez kraja
Zahvaljujući direktnom priključku na vodovod WPD isporučuje vodu u željenoj količini. Možete da napunite burad za piće sa visinom do 300 milimetara.
- Pri tome nema kapanja
Posuda za kapljice je opremljena zaštitom od prelivanja. Po izboru odvod posude za kapljice možete da priključite na sabirni rezervoar na stopici ili direktno na odvod. Onda nema redovnog ručnog pražnjenja posude za kapljice.
- Čaša je uvek na dohvat ruke
Pomoću dispenzera za čase na stopici u svako doba je raspoloživa čista čaša. Najbolje odgovaraju Kärcher plastične čaše i čaše za vrela pića.
- Stajaća ponuda
Pomoću stopice svaki WPD Table-Top možete slobodno da postavite. Na stopici je mesto za veliku CO2 flašu (10 kilograma), kanister za odvod ili dodatni hladnjak (kod WPD 600).
Vaš WPD. Tako individualan kao Vi.
Nikada pre niste imali toliko slobode prilikom izbora svog dispenzera za vodu. Novi konfigurabilni dispenzeri WPD su konsekventno ostvarenje savremenih želja klijenta. Od ovog trenutka uživajte u vodi onako kako biste želeli.
Hlađenje u skladu sa potrebom
Možete da birate između tri različite klase hlađenja: WPD 100 za do 50 osoba, WPD 200 za do 100 osoba i WPD 600 za više od 100 osoba.
Efikasne kombinacije filtera
Paket filtera sastavite sasvim prema ličnoj potrebi: Birajte između Active-Pure filtera, Hy-Protect filtera, Hy-Pure filtera ili UV-Protect.
Različite vrste vode
U zavisnosti od paketa elektronike može da se ponudi do 6 različitih vrsta vode: nehlađena, hlađena, hlađenja blago gazirana ili klasično gazirana pomoću CO2 kao i vrela i ekstra vrela.
Dozirano ispuštanje vode
Količina ispuštanja može da se dozira precizno, u koracima: birajte između S za malu, L za srednju i XL za veliku burad.
Brza dijagnoza
Kärcher Fleet Services preko M2M komunikacije (Machine-to-Machine) omogućuje direktnu komunikaciju između WPD-a i Vašeg PC-a/pametnog telefona. Na taj način je moguća brza reakcija i izbegavaju se dodatna angažovanja servisa.
Individualni dizajn spreda
Staklo možete da dizajnirate pozadinom u obliku folije prema želji klijenta (npr. boje firme-CI) ili da ga koristite kao besplatnu površinu za reklamu.
Čist užitak u piću
Voda je izvor života i vrši veliki broj funkcija u telu. Voda nema kalorija, pospešuje sagorevanje masti i na taj način je čist eliksir za dobar osećaj i wellness. Redovno pijenje čiste vode dokazano pospešuje zdravlje, koncentraciju, sposobnost i dobar osećaj.
Bez vode ništa ne teče
Ljudsko telo se sastoji otprilike od 60 % vode. Voda prenosi za život važne hranljive materije, vitamine, soli i mineralne materije i transportuje proizvode razmene materije. Već gubitak tečnosti od 2 % osetno snižava telesnu i duhovnu sposobnost i može da dovede do tegoba kao što su bolovi u glavi, umor i slabljenje koncentracije.
Znate, šta je telu potrebno
Prema svetskoj zdravstvenoj organizaciji svakom čoveku je dnevno potrebno dva do tri litra vode, kako bi ostao aktivan i snažan. Ko za gašenje žeđi konstantno poseže za drugim tečnostima kao što su sokovi, limunada ili kafa, uzima previše kiseline, šećera, kofeina i veliki broj drugih sadržanih materija. Čista voda je nasuprot tome bez kalorija i pospešuje sagorevanje masti. A iz Kärcher dispenzera za vodu jednostavno ima divan ukus.
Natočite svežu energiju – direktno iz WPD-a
Kärcher dispenzeri za vodu WPD nude zdrav užitak na komforan način — direktno sa priključka za vodu i jednostavno na pritisak dugmeta. U vodi koja izlazi se zadržavaju sve postojeće mineralne materije.
Za svaki zahtev pravo rešenje.
Jednostavno priključite. Zauzima malo mesta. Niski troškovi režima rada i energije. Nema zaliha, nema povratne ambalaže. Pomoću Kärcher dispenzera za vodu WPD 100, 200 i 600 zaposleni, klijenti i posetioci na jednostavan i jeftin način mogu da uživaju u zdravoj vodi izuzetnog kvaliteta.
Preduzeća i kancelarije
Sveže ideje zahvaljujući svežoj vodi - za sve, koji u kancelariji žele da postignu mnogo.
Trgovina na malo
WPD kao oaza sa osveženjima za goste svaki prodajni prostor čini prostorom za boravak.
Industrija i zanati
Više energije zahvaljujući vodi - da bi u proizvodnji sve i dalje teklo.
Zdravstvo
Element života - daje važan doprinos zdravlju. I ništa osvežavajuće ne skraćuje vreme čekanja kao čista voda.
Javna služba
Sveža voda je klijentima simbol za modernu uslugu. U školama ili prometnim mestima nudi se WPD bez vrele vode ili kisele vode.
Ugostiteljstvo
Voda na hotelskim recepcijama i tokom jela je u trendu.
Restorani i kantine
Pomoću WPD 600 takođe i na mestima sa velikom potrebom za hladnom vodom osveženje nikada ne nestaje. Idealno za restorane, kantine i ketering.
Uživajte pametno.
Sistemi povratne ambalaže kao što su PET flaše ili galoni su ekološki neodgovorni. Sistemi galona su uz to često puta higijenski pod znakom pitanja. Utrošak energije za transport i čišćenje kao i angažovanje personala za rukovanje i skladištenje su isto tako skoro pa besmisleni. Kärcher dispenzer za vodu WPD radi energetski efikasno i održivo.
Energy-Reduced režim
Režim Energy-Reduced na WPD 100, 200 i 600 je inovacija koja štedi energiju, koja vodu tek po aktiviranju tastera zagreva porciju po porciju i na taj način postiže izrazito nisku potrošnju energije. Hladna voda se u slućaju dužeg nekorišćenja slabije hladi, zbog čega se troši manje energije za stvaranje zaliha.
eco!efficiency - Standby režim
Standby režim omogućuje to da vreme režima rada svakog Kärcher dispenzera za vodu individualno podesite, tako da uređaj danima kada se ne koristi, npr. vikendom, radi samo sa minimalnom energijom (< 0,5). To ispunjava aktuelnu ErP instrukciju.
Kvalitet pravi razliku
Šta bi moglo biti bolje od kvaliteta? Kärcher kvalitet. Zbir svega, što Kärcher čini vodećim na svetskom tržištu za tehniku čišćenja: dobre ideje, optimalan izbor materijala, precizna proizvodnja, beskompromisna kontrola kvaliteta i moderne usluge. Novi konfigurabilni dispenzeri za vodu WPD: Engineered by Kärcher. Made in Germany.
Unapred budućnost
Budućnost dolazi, bilo ovako bilo onako. Bolja, kreiramo je već danas aktivno i održivo. Kärcher je već odavno ukotvio održivost kao cilj preduzeća: preduzetničko delanje uz odgovornost prema čoveku i životnoj sredini, zasnovano na stubovima ekonomije, društvene odgovornosti i zaštite životne sredine.
Uživajte ekološki i bez logistike.
Korišćenje Kärcher dispenzera za vodu WPD omogućuje značajnu redukciju plastičnog đubreta, jer se sasvim jednostavno ne primenjuju ni plastične flaše niti galoni. Na taj način se u istom potezu štedi mnogo energije i sa time povezanih emisija CO2 za transport i čišćenje flaša i galona. Na taj način takođe otpada enormna primena radne snage i vreme za poručivanje, skladištenje, interni transport kao i sakupljanje i vraćanje ambalaže sa kaucijom uključujući zamenu za „kaliranje“. Istovremeno se oslobađa skladišna površina, koju možete smislenije da iskoristite.
Product Carbon Footprint
Studija TU Darmstadt je pokazala da Kärcher dispenzer za vodu WPD* za pripremu hlađene pijaće vode troši veoma malo energije: Svaka potrošnja energije za sobom ostavlja tragove u obliku ugljen dioksida, dakle praktično otisak stopala u obliku CO2, takozvani Product Carbon Footprint (PCF). U poređenju PCF kod WPD-a iznosi samo šestinu PCF-a kod vode u galonima i manje od desetine PCF-a kod automata sa flašama.
* Baza poređenja: Kärcher dispenzer za vodu WPD 100
Više užitka za manje novca.
Mnogo niži troškovi u poređenju sa drugim sistemima, su najubedljiviji ekonomski faktor. Nasuprot flašama i galonima litar vode iz WPD-a košta samo četvrtinu*, dakle povoljniji je za faktor 4. U slučaju 50 zaposlenih to su samo 0,23 € po litru (flaše: 0,96 €; Galoni: 0,80 €). U slučaju 100 zaposlenih čak samo još 0,18 €/l (flaše: 0,95 €; Galoni: 0,78 €). Što više osoba koristi WPD, to je on povoljniji. U slučaju WPD-a su to prosečno otprilike 4 € po zaposlenom i mesecu.
* Istraživanja Kärcher proizvodnog menadžmenta
Patentirana vrhunska tehnologija.
Kärcher dispenzer za vodu je ubedljiv uz pomoć jedinstvenog, patentiranog koncepta higijene, koji ispunjava sve relevantne evropske norme. WPD koji se kompletno proizvodi u Nemačkoj u svakom pogledu otelotvoruje Kärcher zahtev za visokim kvalitetom u svakom pogledu.
Patentirani sistem higijene
Integrisana termička dezinfekcija je Kärcher patent: svi vodovi kroz koje prolazi voda, modul za grejanje i hlađenje, Hy-Protect filter kao i ventil za ispuštanje vode se u intervalima dezinfikuju vrelom vodom. U poređenju sa konvencionalnim sistemima to štedi troškove servisa i čuva životnu sredinu.
Inovativni koncept filtera
Možete da birate između četiri različita koncepta čišćenja: Active-Pure filter, sintetisani blok aktivnog uglja, uklanja hlor, teške metale i ostatke iz voda i tako brine za najbolji ukus. Hy-Protect filter pomoću ultrafiltracije isporučuje higijenski adekvatnu vodu. Njegova membrana sa ekstremno finim porama pouzdano zadržava bakterije i viruse. Pri tome se, pak, sve mineralne materije koje su sadržane u vodu, zadržavaju. Hy-Pure filter je kombinacija Active-Pure i Hy-Protect filtera. UV lampa UV-Protect pomoću ultravioletnog svetla pouzdano uništava bakterije i viruse.
Automatski proces ispiranja
Automatski proces ispiranja za termičku dezinfekciju možete da podesite na željeni trenutak, na primer noću. Proces teče savršeno automatski. Posle toga je WPD odmah ponovo spreman za režim rada.
Ispuštanje vode sa zaštitom od dodira
Kärcher ventil za ispuštanje vode je smešten tko da je zaštićen od dodira korisnika, a time pomaže održavanje optimalne higijene.
Dezinfekcija površina
Perfektno zaokruženje Kärcher higijenskog koncepta je dezinfekciono sredstvo RM 735.
Znate, šta je telu potrebno.
Ljudi ne mogu da piju i stvore zalihu. Baš suprotno: Svakoga dana morate da uzimate novu neophodnu količinu tečnosti, kako biste ostali zdravi, vitalni i snažni. Koliko vode je zaista potrebno čoveku? Na ovo pitanje ne možemo paušalno da odgovorimo. Jer naše potrebe su različite i zavise od životne starosti, telesne težine, zdravstvenog stanja i telesnog opterećenja. Uz to dolaze i drugi faktori kao npr. ambijentalna temperatura.
Znate kada i koliko: Uz pomoć Kärcher drinkreminder
Naša svakodnevnica je često obeležena stresom. A uopšte nije teško, da između sastanaka, telefonskih razgovora, razgovora i žurbe, zaboravite na pijenje.
Kao malu podršku Kärcher je razvio drinkreminder. Ne samo da obračunava ličnu potrebu za tečnošću, nego i ukupnu količinu vode za piće smisleno raspodeljuje preko celog dana i u odgovarajućem trenutku šalje podsetnik.
Funkcioniše na ovaj način
Jednostavno preuzmite drinkreminder i unesite lične podatke. Onda morate da pustite da program radi tokom dana i onda tako korak po korak možete da se naviknete na zdravo ponašanje u pijenju.
Desktop verzija
Memorišite podatke najpre na svoj kompjuter, pa zatim startujte program bez dalje instalacije.
Mobilna verzija
- Kliknite na link za preuzimanje.
- Na svoj PC memorišite datoteku koja je komprimovana u ZIP datoteku.
- Zatim otpakujte datoteku pomoću ZIP programa.
- SWF datoteku koja je sada priložena morate da prebacite na svoj mobilni telefon. U zavisnosti od vrste veze, to je moguće pomoću kabla i preko Bluetooth-a. Memorišite datoteku u poznati direktorijum za primene, datoteke ili na memorijsku karticu. Bliže informacije o tome stoje u uputstvu za Vaš mobilni telefon.
- Primena Flash-a se automatski identifikuje, ako Vaš telefon podržava Flash primene. Ukoliko ste program pronašli pomoću pretraživača datoteka koji se nalazi u meniju, onda možete da ga startujete jednostavnim klikom. Koji telefoni podržavaju Flash videćete ovde.
Kontakt.
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