Aparati za vodu

Uživajte ekološki i bez logistike.

Korišćenje Kärcher dispenzera za vodu WPD omogućuje značajnu redukciju plastičnog đubreta, jer se sasvim jednostavno ne primenjuju ni plastične flaše niti galoni. Na taj način se u istom potezu štedi mnogo energije i sa time povezanih emisija CO 2 za transport i čišćenje flaša i galona. Na taj način takođe otpada enormna primena radne snage i vreme za poručivanje, skladištenje, interni transport kao i sakupljanje i vraćanje ambalaže sa kaucijom uključujući zamenu za „kaliranje“. Istovremeno se oslobađa skladišna površina, koju možete smislenije da iskoristite.