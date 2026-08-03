Oprema za ručno čišćenje

!Fingerspitzengefühl ist unersetzbar. Manuelles Reinigungsequipment ist zur täglichen Unterhaltsreinigung von Böden, Oberflächen oder Fenstern unerlässlich. Insbesondere an maschinell schwer zugänglichen Stellen. Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für effiziente, professionelle Reinigungsprozesse und höchste Ansprüche. Qualitativ hochwertige, ergonomische manuelle Tools ermöglichen lückenlose Sauberkeit.!

Kärcher Površina

Površina

Ovde ćete naći sve za ekonomično i efikasno čišćenje površine. Uklonite prljavštinu i na mestima koja su za mašine teško ili nemoguće prilazne.

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Kärcher Pod

Pod

U oblasti ručnog čišćenja podova, Kärcher uverava sa ergonomski promišljenim proizvodima najvišeg kvaliteta, koji se odlikuju odličnom apsorpcijom prljavštine.

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Kärcher Drške

Drške

Koristite naš široki asortiman različitih štapova za upotrebu sa standardnim čistačima prašine i brisačima za vlažno i mokro čišćenje.

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Kärcher Kolica za čišćenje i kofa

Kolica za čišćenje i kofa

Zahvaljujući različitoj osnovnoj opremi, modularnoj strukturi i izvanrednoj izdržljivosti naših kolica za čišćenje, možete vršiti bilo kakvo čišćenje ekonomično i brzo.

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Kärcher Prozor

Prozor

Profesionalni kvalitet za profesionalce. Savršeno čišćenje stakla bez tragova zahteva ergonomski dizajn, sigurne delove za povezivanje i svestrane komponente. Za bezbednost i ekonomski rad.

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Kärcher