Kolica za čišćenje i kofa
Zahvaljujući različitoj osnovnoj opremi, modularnoj strukturi i izvanrednoj izdržljivosti naših kolica za čišćenje, možete vršiti bilo kakvo čišćenje ekonomično i brzo.
Transportna kolica
Olakšajte sebi transport i odlaganje: peškiri, sapun, toaletni papir i sva sredstva za čišćenje uvek su sa vama u transportnim kolicima.
Kolica za čišćenje
Naša robusna kolica za čišćenje su kompaktna, fleksibilna i proširiva. Ovo vam daje prilagođeno rešenje za svaki zahtev za čišćenje objekata.
Mobilna kolica sa kofama
Naši modularni sistemi za čišćenje nude vam visoku snagu čišćenja sa lakom upotrebom.