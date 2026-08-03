Kolica za čišćenje i kofa

Zahvaljujući različitoj osnovnoj opremi, modularnoj strukturi i izvanrednoj izdržljivosti naših kolica za čišćenje, možete vršiti bilo kakvo čišćenje ekonomično i brzo.

Kärcher Transportna kolica

Transportna kolica

Olakšajte sebi transport i odlaganje: peškiri, sapun, toaletni papir i sva sredstva za čišćenje uvek su sa vama u transportnim kolicima.

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Kärcher Kolica za čišćenje

Kolica za čišćenje

Naša robusna kolica za čišćenje su kompaktna, fleksibilna i proširiva. Ovo vam daje prilagođeno rešenje za svaki zahtev za čišćenje objekata.

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Kärcher Mobilna kolica sa kofama

Mobilna kolica sa kofama

Naši modularni sistemi za čišćenje nude vam visoku snagu čišćenja sa lakom upotrebom.

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Kärcher