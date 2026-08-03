Profesionalni asortiman
Profesionalni perači pod pritiskom
- Zaptivke za trapezni navoj
- Visokopritisni pištolji
- Mlazne cevi
- Uklanjanje korova
- Roto mlaznice
- Višestruke mlaznice
- Power mlaznice
- eco!Booster
- Mlaznice za paru i zaštite mlaznica
- Spojnice za mlaznice / odstojnici
- Creva visokog pritiska
- Čišćenje cevi
- Čistači podova i tvrdih površina
- Sistemi za penu
- Mešači i injektori
- Quick Connect brze spojnice
- Delovi spojnica
- Koturi za creva
- Čišćenje fasada i solarnih panela
- Priključci za mokro peskarenje
- Čišćenje buradi i rezervoara
- Kompleti za nadogradnju
- Priključci za vodu
- Ostali pribor HD
- Četke za pranje
- Oprema za crpna mesta
- Daljinski upravljači
- Upravljački kablovi
- Cevovodi visokog pritiska
- Instalacija postrojenja
- Kanalice za creva visokopritisnih perača
- Dimovodne cevi
- Snabdevanje gorivom
- Dimnjaci od nerđajućeg čelika
- Dodatna oprema za AP
Profesionalni usisivači
- Punjači baterija
- Kompleti mlaznica
- Filter kese
- Filteri T / NT
- Kolena za usisivače
- Usisne mlaznice
- Usisne cevi
- Usisna creva
- Spojne čaure
- Specifični kompleti pribora za usisivače
- Ostali pribor NT
- Pribor za uspravne usisivače sa četkom
- Ostali pribor za usisivače za suvo usisavanje
- Further accessories Electric broom
- Kompleti za modifikaciju (neprovodljivi mediji)
Mašine za pranje i sušenje podova
Parni čistači i mašine za dubinsko pranje
Mašine za metlanje i usisavanje
Rešenja za industrijsko usisavanje
Čišćenje suvim ledom
Aparati za vodu
Autoperionica
- Oznake visine pranja / širine prolaza
- Četke
- Snabdevanje energijom
- Prednja vrata
- Tehnička voda (reciklirana)
- Kontrola nivoa sredstava za čišćenje
- Sistem zaštite od smrzavanja
- Pumpe za vodu
- Sigurnosni uređaji
- Zaštita od prskanja
- Pranje šasije (podno pranje)
- Pranje točkova
- Pokrivni elementi
- Čitač kartica / PIN kodova
- Sistemi za povrat vode
- Dodatni programi
- Instalacione komponente za teren
- Krovni fen sa zakretnom lopaticom
- Upravljanje kapijom