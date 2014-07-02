Glavni valjci za metlanje

Kärcher Standardne valjkaste četke

Standardne valjkaste četke

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Kärcher Glavni valjci za metlanje (meki)

Glavni valjci za metlanje (meki)

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Kärcher Glavni valjci za metlanje (tvrdi)

Glavni valjci za metlanje (tvrdi)

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Kärcher Glavni valjci za metlanje (antistatički)

Glavni valjci za metlanje (antistatički)

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