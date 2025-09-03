Baštenski alati
Bez obzira da li se neguje travnjak, živa ograda i drveće ili uklanja korov i lišće. Sa Kärcher baštenskim uređajima bašte postaju još lepše. A zahvaljujući akumulatorskom radu, nema više buke niti kablova koji smetaju.
Akumulatorska kosilica za travu
Okretne kosilice za travu od 18 volti posebno su pogodne za travnate površine malih i srednjih dimenzija. Za veće travnate površine idealan izbor su snažne kosilice za travu od 36 volti.
Akumulatorski trimer za travu
Za uredno isečene uglove i lepe ivice travnjaka brinu se Kärcher akumulatorski trimeri za travu. Od laganog do snažnog, Kärcher nudi pravo rešenje za svaku oblast primene.
Akumulatorske makaze za živu ogradu
Savršeno za oblikovanje i orezivanje žive ograde i grmlja. Zahvaljujući akumulatorskom pogonu, veoma su tihi, jednostavni za rukovanje i nemaju kablove koji smetaju.
Akumulatorska motorna testera
Uz jednostavno zatezanje lanca, automatsko podmazivanje lanca i veliki kapacitet rezanja, Kärcher akumulatorske motorne testere pružaju izvrsne rezultate i udobno se koriste.
Battery tree lopper and pruning saw
Jednostavna nega drveća čak i kada su u pitanju teško dostupne grane. To ne predstavlja nikakav problem sa akumulatorskim makazama za orezivanje i njihovim visokokvalitetnim bajpas sečivima.
Akumulatorske makaze za travu i žbunje
Uređivanje ivica travnjaka ručno lakše ide sa akumulatorskim makazama za travu. Jednostavnom zamenom noža, uređaj se pretvara u makaze za precizno oblikovanje grmlja.
Akumulatorski alat za uklanjanje korova
Protiv akumulatorskog alata za uklanjanje korova ni jedan korov nije dorastao. Na taj način se suva mahovina i korov mogu ukloniti bez napora i bolova u leđima.
Akumulatorski duvač lišća
Pokorite jesenju baštu u jednom naletu. Akumulatorski Kärcher duvači lišća i usisivači za lišće u trenu dovode staze i bašte u red.