Baštenski alati

Bez obzira da li se neguje travnjak, živa ograda i drveće ili uklanja korov i lišće. Sa Kärcher baštenskim uređajima bašte postaju još lepše. A zahvaljujući akumulatorskom radu, nema više buke niti kablova koji smetaju.

Kärcher Akumulatorska kosilica za travu

Akumulatorska kosilica za travu

Okretne kosilice za travu od 18 volti posebno su pogodne za travnate površine malih i srednjih dimenzija. Za veće travnate površine idealan izbor su snažne kosilice za travu od 36 volti.

Kärcher Akumulatorski trimer za travu

Akumulatorski trimer za travu

Za uredno isečene uglove i lepe ivice travnjaka brinu se Kärcher akumulatorski trimeri za travu. Od laganog do snažnog, Kärcher nudi pravo rešenje za svaku oblast primene.

Kärcher Akumulatorske makaze za živu ogradu

Akumulatorske makaze za živu ogradu

Savršeno za oblikovanje i orezivanje žive ograde i grmlja. Zahvaljujući akumulatorskom pogonu, veoma su tihi, jednostavni za rukovanje i nemaju kablove koji smetaju.

Kärcher Akumulatorska motorna testera

Akumulatorska motorna testera

Uz jednostavno zatezanje lanca, automatsko podmazivanje lanca i veliki kapacitet rezanja, Kärcher akumulatorske motorne testere pružaju izvrsne rezultate i udobno se koriste.

Kärcher Battery tree lopper and pruning saw

Battery tree lopper and pruning saw

Jednostavna nega drveća čak i kada su u pitanju teško dostupne grane. To ne predstavlja nikakav problem sa akumulatorskim makazama za orezivanje i njihovim visokokvalitetnim bajpas sečivima.

Kärcher Akumulatorske makaze za travu i žbunje

Akumulatorske makaze za travu i žbunje

Uređivanje ivica travnjaka ručno lakše ide sa akumulatorskim makazama za travu. Jednostavnom zamenom noža, uređaj se pretvara u makaze za precizno oblikovanje grmlja.

Kärcher Akumulatorski alat za uklanjanje korova

Akumulatorski alat za uklanjanje korova

Protiv akumulatorskog alata za uklanjanje korova ni jedan korov nije dorastao. Na taj način se suva mahovina i korov mogu ukloniti bez napora i bolova u leđima.

Kärcher Akumulatorski duvač lišća

Akumulatorski duvač lišća

Pokorite jesenju baštu u jednom naletu. Akumulatorski Kärcher duvači lišća i usisivači za lišće u trenu dovode staze i bašte u red.

Kärcher