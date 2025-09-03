Akumulatorske kosačice
Bez kablova. Bez benzina. Okretne Kärcher kosilice za travu od 18 volti i snažne kosilice za travu od 36 volti omogućavaju savršeni izgled travnjaka uz maksimalnu mobilnost. Svi setovi sadrže: bateriju od 5,0 Ah, brzi punjač i element za malčiranje.
Karakteristike
Pokošena trava može se nožem za usitnjavanje razastreti po travnjaku kao prirodno đubrivo.
Zupci automatski zahvataju i travu koja raste uz ivicu. Nije potrebno naknadno ručno košenje.
Praktičan dizajn ručke omogućava prostorno štedljivo odlaganje.
Ističemo
Kärcher Battery Power 18 V
LMO 18-33 Battery Set
Najveći stepen prenosivosti i okretnosti uz malu težinu. LMO 18-33 Battery Set s akumulatorom Kärcher Battery Power od 18 V/5,0 Ah pruža udobnost akumulatorske kosačice uz kompaktne dimenzije.
Napon akumulatora:18 V
Širina otkosa:33 cm
Visina otkosa:35–65 mm
Zapremina korpe: 35 l
Učinak s punim akumulatorom*:250 m²
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
LMO 18-36 Battery Set
Jednostavno podešavanje visine otkosa na gornjoj strani uređaja i učinak do 350 m² po punjenju akumulatora: LMO 18-36 Battery Set pruža veliku fleksibilnost za male i srednje travnate površine.
Napon akumulatora: 18 V
Širina otkosa:36 cm
Visina otkosa: 30–70 mm
Zapremina korpe:45 l
Učinak s punim akumulatorom*:350 m²
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
LMO 36-40 Battery Set
Sa svojim učinkom od 550 m² površine s punim akumulatorom i zapreminom korpe od 50 litara nenadmašna je za velike travnjake: kosačica LMO 36-40 Battery Set sa snažnim akumulatorom od 36 V/5,0 Ah.
Napon akumulatora:36 V
Širina otkosa:40 cm
Visina otkosa:20–70 mm
Zapremina korpe:50 l
Učinak s punim akumulatorom*:550 m²
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.
LMO 36-46 Battery Set
Košenje bez muke i na usponima: LMO 36-46 Battery Set opremljen je funkcijom pomoći pri guranju odnosno dodatnim pogonom na zadnjim točkovima.
Napon:36 V
Širina otkosa:46 cm
Visina otkosa:20–70 mm
Zapremina korpe: 55 l
Učinak s punim akumulatorom*: 650 m²
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.