Akumulatorske kosačice

Akumulatorske kosačice

Bez kablova. Bez benzina. Okretne Kärcher kosilice za travu od 18 volti i snažne kosilice za travu od 36 volti omogućavaju savršeni izgled travnjaka uz maksimalnu mobilnost. Svi setovi sadrže: bateriju od 5,0 Ah, brzi punjač i element za malčiranje.

0 Proizvodi

Karakteristike

Pokošena trava može se nožem za usitnjavanje razastreti po travnjaku kao prirodno đubrivo.

Usitnjavanje

Zupci automatski zahvataju i travu koja raste uz ivicu. Nije potrebno naknadno ručno košenje.

Košenje uz ivicu

Praktičan dizajn ručke omogućava prostorno štedljivo odlaganje.

Preklopljeno
Litijum-jonska baterija
Dugovečan i snažan zahvaljujući litijum-jonskom akumulatoru.
Pomoć pri guranju
Košenje bez muke i na usponima zahvaljujući dodatnom pogonu.
Regulacija visine
Ručka za vođenje kosačice može se prilagoditi prema vašoj visini.
Visina košenja
Visina košenja podešava se centralno.
Robotska kosačica
Naoštreni čelični nož omogućava čist rez.
Ergonomska drška
Ručka obložena penastim materijalom za čvrsto držanje i prijatan osećaj.

Ističemo

Snažna akumulatorska kosačica LMO 36-46 Battery uz veliku širinu otkosa i pozamašnu zapreminu korpe omogućava brz rad pri košenju. Funkcija pomoći pri guranju na pritisak dugmeta daje dodatni pogon. Savršeno za košenje bez muke i na usponima u vrtu.

icon_arrow

Kärcher Battery Power 18 V

18-33 Akumulatorske kosačice

LMO 18-33 Battery Set

Najveći stepen prenosivosti i okretnosti uz malu težinu. LMO 18-33 Battery Set s akumulatorom Kärcher Battery Power od 18 V/5,0 Ah pruža udobnost akumulatorske kosačice uz kompaktne dimenzije.

Napon akumulatora:18 V
Širina otkosa:33 cm
Visina otkosa:35–65 mm
Zapremina korpe: 35 l
Učinak s punim akumulatorom*:250 m²

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.

18-36 Akumulatorske kosačice

LMO 18-36 Battery Set

Jednostavno podešavanje visine otkosa na gornjoj strani uređaja i učinak do 350 m² po punjenju akumulatora: LMO 18-36 Battery Set pruža veliku fleksibilnost za male i srednje travnate površine.

Napon akumulatora: 18 V
Širina otkosa:36 cm
Visina otkosa: 30–70 mm
Zapremina korpe:45 l
Učinak s punim akumulatorom*:350 m²

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.

Kärcher Battery Power 36 V

36-40 Akumulatorske kosačice

LMO 36-40 Battery Set

Sa svojim učinkom od 550 m² površine s punim akumulatorom i zapreminom korpe od 50 litara nenadmašna je za velike travnjake: kosačica LMO 36-40 Battery Set sa snažnim akumulatorom od 36 V/5,0 Ah.

Napon akumulatora:36 V
Širina otkosa:40 cm
Visina otkosa:20–70 mm
Zapremina korpe:50 l
Učinak s punim akumulatorom*:550 m²

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.

36-46 Akumulatorske kosačice

LMO 36-46 Battery Set

Košenje bez muke i na usponima: LMO 36-46 Battery Set opremljen je funkcijom pomoći pri guranju odnosno dodatnim pogonom na zadnjim točkovima.

Napon:36 V
Širina otkosa:46 cm
Visina otkosa:20–70 mm
Zapremina korpe: 55 l
Učinak s punim akumulatorom*: 650 m²

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

18 V Battery Power

Ovde možete pronaći sve uređaje s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V
O proizvodima
36 V Battery Power

Ovde možete pronaći sve uređaje s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V
O proizvodima