Čistač dvorišta

Vaš pomoćnik za čišćenje dvorišta. Okončajte iscrpljujuće čišćenje: zahvaljujući novom PCL 4 čistaču za dvorište više nikada nećete morati ručno da čistite drvene podove na spoljašnim površinama. Jednostavno povežite kabl za napajanje sa baštenskim crevom i ubrzo nakon toga uživajte u hladnom napitku u Vašem čistom dvorištu. Rotirajuće valjkaste četkice i voda čiste ravnomerno, uklanjajući sa drveta čak i najuporniju i ukorenjenu prljavštinu. Količina vode je lako podesiva, što znači da koristite samo onoliko vode koliko Vam je zapravo potrebno. Prljavština nestaje i ispira se u samo jednom koraku. Iscrpljujuće ponavljanje nije neophodno.