Kärcher Webshop u Srbiji

Kärcher je na klik od vas - Posetite Kärcher Webshop i iskoristite ponude koje smo vam pripremili. Registrujte se i budite u toku sa našim specijalnim ponudama, a čeka vas i popust od 10% za sledeću kupovinu.

Dostava je besplatna za sve porudžbine.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa poručivanjem na Webshop-u, kontaktirajte nas na email webshop@rs.karcher.com.