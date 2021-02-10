Kärcher Webshop
Posetite naš Webshop i budite u toku sa ponudama i popustima. Registrujte se i ostvarite 10% popusta na sledeću kupovinu: karchershop.rs
Kärcher Webshop u Srbiji
Kärcher je na klik od vas - Posetite Kärcher Webshop i iskoristite ponude koje smo vam pripremili. Registrujte se i budite u toku sa našim specijalnim ponudama, a čeka vas i popust od 10% za sledeću kupovinu.
Dostava je besplatna za sve porudžbine.
Ukoliko imate pitanja u vezi sa poručivanjem na Webshop-u, kontaktirajte nas na email webshop@rs.karcher.com.