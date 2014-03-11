Professional

Baš u profesionalnom sektoru akumuliraju se raznovrsni zadaci u čišćenju sa različitim i individualnim zahtevima, koje Kärcher bez problema može da reši uz pomoć svojih za to razvijenih uređaja. Bilo to u malim i velikim industrijskim preduzećima, u zanatskom sektoru, u gastronomiji ili staji za životinje – Kärcher nudi uvek pravo rešenje za održivo čišćenje koje čuva životnu sredinu. Takođe ovde nudimo poznate kompresorske čistače sa profesionalnom opremom; kao i kompresorske čistače ili mašine za metenje i usisavanje i veliki broj drugih efikasnih uređaja za čišćenje koji štede energiju.