Professional

Baš u profesionalnom sektoru akumuliraju se raznovrsni zadaci u čišćenju sa različitim i individualnim zahtevima, koje Kärcher bez problema može da reši uz pomoć svojih za to razvijenih uređaja. Bilo to u malim i velikim industrijskim preduzećima, u zanatskom sektoru, u gastronomiji ili staji za životinje – Kärcher nudi uvek pravo rešenje za održivo čišćenje koje čuva životnu sredinu. Takođe ovde nudimo poznate kompresorske čistače sa profesionalnom opremom; kao i kompresorske čistače ili mašine za metenje i usisavanje i veliki broj drugih efikasnih uređaja za čišćenje koji štede energiju.

Kärcher Kompresorski čistači

Kärcher Park & City Solutions

Kärcher Generatori i pumpe za otpadne vode

Kärcher Usisivači

Kärcher Usisivač za prozore i površine

Kärcher Disinfection systems

Kärcher Mašine za ribanje/za ribanje i usisavanje

Kärcher Mašine za metenje i mašine za metenje i usisavanje

Kärcher Mašina za čišćenje tepiha

Kärcher Parni čistači/parni usisivači

Kärcher Disinfection systems

Kärcher Prečistač vazduha

Kärcher Dispenzeri za vodu

Kärcher Potrošni materijal

Kärcher Industrijski usisivač/Otprašivači

Kärcher Čišćenje suvim ledom

Kärcher Komunalna tehnika

Kärcher Sistemi za pranje vozila

Kärcher Reciklaža vode

Kärcher Čišćenje rezervoara

Rešenja za branše - proizvodi za profesionalnu primenu

Optimalno rešenje zadataka za čišćenje je važan ekonomski faktor u industriji i zanatstvu. Pri tome važnu ulogu takoše igraju aspekti životne sredine. Iz tog razloga smo naš sveobuhvatan asortiman precizno pilagodili Vašim zahtevima.

