Usisivači

Usisavanje od A-Z. Kärcher mokri, suvi i usisivači sa četkom nude optimalna rešenja za industriju, trgovinu, automobilsku industriju, čistače zgrada i zanatstvo.Oni se dokazuju visokim kvalitetom i dugim vekom trajanja, inovativnom tehnologijom filtera i izuzetnim korisničkim komforom.

Kärcher Mokro/suvi usisivači

Mokro/suvi usisivači

Nezamenjivi: Mokri i suvi usisivači se nose sa svakom nečistoćom. Podjednako, bilo da se radi o suvoj, vlažnoj ili tečnoj: Odgovarajući Kärcher uređaji jednostavno usisavaju sve.

GO TO OVERVIEW
Kärcher Suvi usisivač

Suvi usisivač

Kompaktni i tihi: Mali, mobilni Kärcher suvi usisivači su specijalno prilagođeni potrebama profesionalnih klijenata.

GO TO OVERVIEW
Ringler usisni sistemi

Usisni sistemi

Ringler je već 40 godina ugledan proizvođač mobilnih malih industrijskih usisivača, stacionarnih postrojenja za usisavanje sa konstrukcijom cevovoda i postrojenja za usisavanje prašine sa individualno koncipiranim jedinicama kolektora.