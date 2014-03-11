Usisivači
Usisavanje od A-Z. Kärcher mokri, suvi i usisivači sa četkom nude optimalna rešenja za industriju, trgovinu, automobilsku industriju, čistače zgrada i zanatstvo.Oni se dokazuju visokim kvalitetom i dugim vekom trajanja, inovativnom tehnologijom filtera i izuzetnim korisničkim komforom.
Mokro/suvi usisivači
Nezamenjivi: Mokri i suvi usisivači se nose sa svakom nečistoćom. Podjednako, bilo da se radi o suvoj, vlažnoj ili tečnoj: Odgovarajući Kärcher uređaji jednostavno usisavaju sve.
Suvi usisivač
Kompaktni i tihi: Mali, mobilni Kärcher suvi usisivači su specijalno prilagođeni potrebama profesionalnih klijenata.
Usisni sistemi
Ringler je već 40 godina ugledan proizvođač mobilnih malih industrijskih usisivača, stacionarnih postrojenja za usisavanje sa konstrukcijom cevovoda i postrojenja za usisavanje prašine sa individualno koncipiranim jedinicama kolektora.