!Keine Chance für Staub.! Kompaktni i tihi: Mali, mobilni Kärcher suvi usisivači su specijalno prilagođeni potrebama profesionalnih klijenata.

Suvi usisivač

Kao šapat tihi suvi usisivači sa eco!efficiency funkcijom štede struju, ističu se visokim površinskim efektom, mnogostruko su primenjivi i nose se sa različitim podnim oblogama. Dugotrajni filteri od netkanog tekstila brinu se za konstantno veliku usisnu snagu.

Uspravni usisivači sa četkama za tepihe

Kärcher usisivači sa četkama za tepihe kombinuju usisnu struju sa četkama na električni pogon. Tako uklanjaju tvrdokorne lepljive čestice prljavštine iz vlakana.

Akumulatorski usisivači za suvo usisavanje

Kärcher akumulatorski usisivači prašine su izuzetno tihi i dolaze bez ometajućeg kabla. Tako se uređaj bez problema može koristiti za čišćenje poslovnih prostorija gde redovno prolazi veliki broj ljudi.

