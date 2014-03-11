Bežični usisivači za prozore
Bez tragova. Brz. Multifunkcionalan. Bežični usisivač prozora osigurava čistoću bez tragova - i bez kapanja prljave vode. Brzo i efikasno će očistiti ne samo prozore, već i sve glatke površine poput ploča za kuvanje, ogledala, vrata i pločica.
Bring back the WOW. Na svim glatkim površinama.
Čistoća bez mrlja. Tri puta brže. Ne samo za prozore.
Uštedite vreme i trud sa Karcher akumulatorskim usisivačem za prozore. Usisna funkcija usisivača za prozore obezbeđuje izuzetno efikasno čišćenje i sjaj prozora – bez tragova i ostataka. Pored toga, praktičan i ergonomski Karcher akumulatorski usisivač za prozore omogućava vrlo higijensko čišćenje prozora jer nema direktnog kontakta sa prljavom vodom. Sredstvo za čišćenje prozora je pogodno za sve glatke površine kao što su ogledala, ploče za kuvanje, vrata, pločice i stolovi.
Tri puta brže
Čišćenje prozora je tri puta brže sa Karcher usisivačem za prozore nego ručno.
Bez pruga
Čistoća bez mrlja zahvaljujući visokokvalitetnom brisaču i inovativnoj funkciji usisavanja.
Bez kapanja
Usisivači za prozore usisavaju vodu sa staklenog okna brzo i pouzdano – bez kapanja prljave vode.
Originalni
Originalni Karcher kvalitet od pronalazača bežičnog čistača prozora.
Nazad na crno. WV 5 Plus N Black Edition
Sada dostupno u specijalnom dizajnu Black Edition: Karcher WV 5 akumulatorski usisivač za prozore čini čišćenje glatkih površina dečjom igrom. Prijatno je tih, udobno leži u ruci zahvaljujući mekom rukohvatu i lako se čisti do ivice prozora pomoću podesivog odstojnika. Njegove zamenljive baterije obezbeđuju dovoljno energije za svaki posao i omogućavaju vam da radite neprekidno bez ikakvih prekida. Obim isporuke uključuje i usku usisnu mlaznicu za rešetkaste prozore.
Karcher akumulatorski usisivač za prozore za sve glatke površine
Multifunkcionalni svestrani uređaj: Osim prozora, bežični usisivač za prozore iz Karcher-a čisti skoro sve glatke površine kao što su vetrobranska stakla, ogledala, tuš kabine, ploče za kuvanje, stakleni stolovi i radne ploče.
Čišćenje prozora
Čišćenje prozora nikada nije bilo lakše. Koristite naš bežični usisivač za prozore za rezultate bez mrlja za nekoliko sekundi.
Čišćenje tuš kabina
Usisne tuš kabine i popločani zidovi u tuševima i kadama brzo i bez napora.
Usisavanje tečnosti
Koristite Karcher usisivače za prozore za usisavanje malih količina prosutih tečnosti sa površina.
Upija kondenzaciju
Sa Kercherovim bežičnim usisivačima za prozore brzo apsorbujete višak vlage sa staklenih ploča.
Jednostavno pred-čišćenje
Priprema je ključna: Za optimalan rezultat čišćenja staklena ploča ili površina moraju biti prethodno očišćeni i navlaženi. Tek tada se koristi WV usisivač za prozore i prljava voda može da se usisava. Dostupne su 2 opcije za optimalno prethodno čišćenje: Standardna boca sa raspršivačem i Ektra boca sa raspršivačem.
Standardna sprej boca
Sa krpom za brisanje od mikrovlakana. Olakšava brisanje bilo koje glatke površine.
Extra sprej boca
Sa krpom za brisanje od mikrovlakana i podesivim brisačem za variranje količine vode koja se koristi – idealno i za rešetkaste prozore.
Čišćenje bez mrlja rezultira u 3 koraka sa sprejom i bežičnim usisivačem za prozore
1. Naprskajte
Prvo, naprskajte sredstvo za čišćenje na staklo.
2. Čišćenje
Zatim obrišite prozor.
3. Usisavanje
Zatim usisajte prljavu vodu. Gotovo.
Širok izbor: Akumulatorski usisivači za prozore kompanije Karcher
WV 6 – Najbolji učinak. Usisivač za prozore sa dugim trajanjem baterije i poboljšanim brisačem.
WV 2 – Svestrani. Usisivač za prozore sa posebno laganim dizajnom i udobnom primenom.