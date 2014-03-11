Bežični usisivači za prozore

Čistoća bez mrlja. Tri puta brže. Ne samo za prozore.

Uštedite vreme i trud sa Karcher akumulatorskim usisivačem za prozore. Usisna funkcija usisivača za prozore obezbeđuje izuzetno efikasno čišćenje i sjaj prozora – bez tragova i ostataka. Pored toga, praktičan i ergonomski Karcher akumulatorski usisivač za prozore omogućava vrlo higijensko čišćenje prozora jer nema direktnog kontakta sa prljavom vodom. Sredstvo za čišćenje prozora je pogodno za sve glatke površine kao što su ogledala, ploče za kuvanje, vrata, pločice i stolovi.