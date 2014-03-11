Bežični usisivači za prozore

Bez tragova. Brz. Multifunkcionalan. Bežični usisivač prozora osigurava čistoću bez tragova - i bez kapanja prljave vode. Brzo i efikasno će očistiti ne samo prozore, već i sve glatke površine poput ploča za kuvanje, ogledala, vrata i pločica.

Bring back the WOW. Na svim glatkim površinama.

Akumulatorski čistači prozora

Čistoća bez mrlja. Tri puta brže. Ne samo za prozore.

Uštedite vreme i trud sa Karcher akumulatorskim usisivačem za prozore. Usisna funkcija usisivača za prozore obezbeđuje izuzetno efikasno čišćenje i sjaj prozora – bez tragova i ostataka. Pored toga, praktičan i ergonomski Karcher akumulatorski usisivač za prozore omogućava vrlo higijensko čišćenje prozora jer nema direktnog kontakta sa prljavom vodom. Sredstvo za čišćenje prozora je pogodno za sve glatke površine kao što su ogledala, ploče za kuvanje, vrata, pločice i stolovi.

Očistite prozore 3 puta brže

Tri puta brže

Čišćenje prozora je tri puta brže sa Karcher usisivačem za prozore nego ručno.

Očistite prozore bez mrlja

Bez pruga

Čistoća bez mrlja zahvaljujući visokokvalitetnom brisaču i inovativnoj funkciji usisavanja.

Očistite prozore bez kapanja prljave vode

Bez kapanja

Usisivači za prozore usisavaju vodu sa staklenog okna brzo i pouzdano – bez kapanja prljave vode.

Originalni Karcher akumulatorski čistač prozora

Originalni

Originalni Karcher kvalitet od pronalazača bežičnog čistača prozora.

WV 5 Plus N Black Edition

Nazad na crno. WV 5 Plus N Black Edition

Sada dostupno u specijalnom dizajnu Black Edition: Karcher WV 5 akumulatorski usisivač za prozore čini čišćenje glatkih površina dečjom igrom. Prijatno je tih, udobno leži u ruci zahvaljujući mekom rukohvatu i lako se čisti do ivice prozora pomoću podesivog odstojnika. Njegove zamenljive baterije obezbeđuju dovoljno energije za svaki posao i omogućavaju vam da radite neprekidno bez ikakvih prekida. Obim isporuke uključuje i usku usisnu mlaznicu za rešetkaste prozore.

Karcher akumulatorski usisivač za prozore za sve glatke površine ​

Multifunkcionalni svestrani uređaj: Osim prozora, bežični usisivač za prozore iz Karcher-a čisti skoro sve glatke površine kao što su vetrobranska stakla, ogledala, tuš kabine, ploče za kuvanje, stakleni stolovi i radne ploče.

Čišćenje prozora

Čišćenje prozora

Čišćenje prozora nikada nije bilo lakše. Koristite naš bežični usisivač za prozore za rezultate bez mrlja za nekoliko sekundi.

Čišćenje tuš kabina

Čišćenje tuš kabina

Usisne tuš kabine i popločani zidovi u tuševima i kadama brzo i bez napora.

Usisavanje tečnosti

Usisavanje tečnosti

Koristite Karcher usisivače za prozore za usisavanje malih količina prosutih tečnosti sa površina.

Upija kondenzaciju

Upija kondenzaciju

Sa Kercherovim bežičnim usisivačima za prozore brzo apsorbujete višak vlage sa staklenih ploča.

Jednostavno pred-čišćenje

Priprema je ključna: Za optimalan rezultat čišćenja staklena ploča ili površina moraju biti prethodno očišćeni i navlaženi. Tek tada se koristi WV usisivač za prozore i prljava voda može da se usisava. Dostupne su 2 opcije za optimalno prethodno čišćenje: Standardna boca sa raspršivačem i Ektra boca sa raspršivačem.

Sprühflasche WV 2

Standardna sprej boca

Sa krpom za brisanje od mikrovlakana. Olakšava brisanje bilo koje glatke površine.

WV 5 sprej boca

Extra sprej boca

Sa krpom za brisanje od mikrovlakana i podesivim brisačem za variranje količine vode koja se koristi – idealno i za rešetkaste prozore.

Čišćenje bez mrlja rezultira u 3 koraka sa sprejom i bežičnim usisivačem za prozore

Naprskajte sadržaj sprej boce na staklenu ploču.

1. Naprskajte

Prvo, naprskajte sredstvo za čišćenje na staklo.

Očistite stakleno okno sa nastavkom za sprej bocu.

2. Čišćenje

Zatim obrišite prozor.

Usisajte stakleno okno pomoću Karcher usisivača za prozore.

3. Usisavanje

Zatim usisajte prljavu vodu. Gotovo.

Širok izbor: Akumulatorski usisivači za prozore kompanije Karcher

Usisavanje prozora bez mrlja sa WV 6 usisivačem za prozore.

WV 6 – Najbolji učinak. Usisivač za prozore sa dugim trajanjem baterije i poboljšanim brisačem.

Očistite staklena okna sa WV 2 usisivačem za prozore.

WV 2 – Svestrani. Usisivač za prozore sa posebno laganim dizajnom i udobnom primenom.

Pribor

Asortiman dodatne opreme savršen je dodatak i obezbeđuje još udobnije, prilagođeno čišćenje prozora zahvaljujući sofisticiranim proizvodima.

