Usisivač za prozore WV 2 Plus

Jednostavan za rukovanje, bez kapanja vode zahvaljujući usisu i ogromna ušteda vremena – sa originalnim Karcher setom za usisavanje prozora, prozori su blistavo čisti i bez mrlja za tren.

Sa inovativnim usisivačem za prozore, Karcher je napravio revoluciju u čišćenju prozora. Kada koristite originalni Karcher usisivač za prozore, čišćenje postaje dečja igra, štedeći vam mnogo vremena i truda. Zahvaljujući električnom usisu, dosadna voda koja kaplje sada je stvar prošlosti. Inteligentna kombinacija boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno sa funkcijom usisavanja Vindov Vac-a, obezbeđuje izuzetno efikasno čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Štaviše, praktičan i ergonomski Karcher usisivač za prozore omogućava posebno higijensko čišćenje prozora jer nema direktnog kontakta sa prljavom vodom.

Obeležja i prednosti
Usisivač za prozore WV 2 Plus: Brzo međupražnjenje
Brzo međupražnjenje
Rezervoar za prljavu vodu može da se po potrebi u svako doba jednostavno i brzo isprazni.
Usisivač za prozore WV 2 Plus: Promenljiva usisna mlaznica
Promenljiva usisna mlaznica
U zavisnosti od veličine površine za čišćenje moguće je priključiti malu i veliku usisnu mlaznicu.
Usisivač za prozore WV 2 Plus: LED prikaz u vidnom polju
LED prikaz u vidnom polju
Upravljanje energijom poput dečije igre: LED ekran integrisan u šalter uklj./isklj. pravovremeno pokazuje kada akumulatorska baterija mora da se napuni.
Lagan i tih
  • Mala težina i prijatna glasnoća čine pranje prozora sa WV2 sada još komfornijijm.
Original
  • Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
3x brže
  • Sa akumulatorskim usisivačem za prozore se čišćenje prozora obavlja 3 x brže nego uobičajenim metodama.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
  • Zahvaljujući usisavanju vode dosadno naporno kapanje je prošlost za sva vremena. Za čiste prozore koji sijaju.
Apsolutno higijenski
  • Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta sa prljavom vodom.
Mnogostrukost primene
  • Svi usisivači za prozore se mogu koristiti za sve glatke površine kao pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina vakuum nastavka (mm) 280
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 100
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) 35
Vreme punjenja baterije (min) 230
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 105
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina sa baterijom (kg) 0,6
Težina bez pribora (kg) 0,6
Težina sa ambalažom (kg) 1
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 120 x 280 x 320

Scope of supply

  • Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdžent: 20 ml

Oprema

  • Mogućnost promene usisne mlaznice
Usisivač za prozore WV 2 Plus
Videos
Područja primene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts

