Usisivač za prozore WV 2 Plus
Jednostavan za rukovanje, bez kapanja vode zahvaljujući usisu i ogromna ušteda vremena – sa originalnim Karcher setom za usisavanje prozora, prozori su blistavo čisti i bez mrlja za tren.
Sa inovativnim usisivačem za prozore, Karcher je napravio revoluciju u čišćenju prozora. Kada koristite originalni Karcher usisivač za prozore, čišćenje postaje dečja igra, štedeći vam mnogo vremena i truda. Zahvaljujući električnom usisu, dosadna voda koja kaplje sada je stvar prošlosti. Inteligentna kombinacija boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno sa funkcijom usisavanja Vindov Vac-a, obezbeđuje izuzetno efikasno čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Štaviše, praktičan i ergonomski Karcher usisivač za prozore omogućava posebno higijensko čišćenje prozora jer nema direktnog kontakta sa prljavom vodom.
Obeležja i prednosti
Brzo međupražnjenjeRezervoar za prljavu vodu može da se po potrebi u svako doba jednostavno i brzo isprazni.
Promenljiva usisna mlaznicaU zavisnosti od veličine površine za čišćenje moguće je priključiti malu i veliku usisnu mlaznicu.
LED prikaz u vidnom poljuUpravljanje energijom poput dečije igre: LED ekran integrisan u šalter uklj./isklj. pravovremeno pokazuje kada akumulatorska baterija mora da se napuni.
Lagan i tih
- Mala težina i prijatna glasnoća čine pranje prozora sa WV2 sada još komfornijijm.
Original
- Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
3x brže
- Sa akumulatorskim usisivačem za prozore se čišćenje prozora obavlja 3 x brže nego uobičajenim metodama.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
- Zahvaljujući usisavanju vode dosadno naporno kapanje je prošlost za sva vremena. Za čiste prozore koji sijaju.
Apsolutno higijenski
- Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta sa prljavom vodom.
Mnogostrukost primene
- Svi usisivači za prozore se mogu koristiti za sve glatke površine kao pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina vakuum nastavka (mm)
|280
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|100
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|35
|Vreme punjenja baterije (min)
|230
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 105
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina sa baterijom (kg)
|0,6
|Težina bez pribora (kg)
|0,6
|Težina sa ambalažom (kg)
|1
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|120 x 280 x 320
Scope of supply
- Boca s raspršivačem Standard s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdžent: 20 ml
Oprema
- Mogućnost promene usisne mlaznice
Videos
Područja primene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice
Pribor
Sredstva za čišćenje
Find parts
Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.