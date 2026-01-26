Usisivač za prozore WV 6 Plus

Još fleksibilniji u pogledu upotrebe i sa inovativnom tehnologijom sečiva: WV 6 Plus Vindov Vac na baterije za čiste prozore bez mrlja, mrlja i pruga za kratko vreme.

Karcher je ponovo poboljšao originalni usisivač za prozore i razvio još fleksibilniji model koji sadrži inovativnu tehnologiju oštrica i duže vreme rada baterije – WV 6 Plus. Novo duže usisno sečivo omogućava vam da uklonite višak tečnosti sa celih površina u samo jednom punjenju. Izuzetno dugo vreme rada baterije Windov Vac-a od 100 minuta znači da možete da nastavite još duže. Možete precizno planirati čišćenje zahvaljujući displeju koji pokazuje preostale minute rada. Kao i obično, inteligentna kombinacija boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno sa funkcijom usisavanja na Windov Vac-u, garantuje izuzetno efikasno čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Ergonomski WV 6 Plus usisivač za prozore kompanije Karcher vam takođe omogućava da očistite svoje prozore na posebno higijenski način, jer ne dolazite u direktan kontakt sa prljavom vodom.

Obeležja i prednosti
Usisivač za prozore WV 6 Plus: Poboljšana tehnologije usana
Poboljšana tehnologije usana
Inovativna duga usna čini čišćenje još fleksibilnijim - idealno za primenu blizu zemlji.
Usisivač za prozore WV 6 Plus: Izuzetno dugo trajanje baterije
Izuzetno dugo trajanje baterije
Izuzetno dugo vreme rada od 100 minuta obezbeđuje neprekidno čišćenje.
Usisivač za prozore WV 6 Plus: Odstranjivost usne
Odstranjivost usne
Skidač se može lako ukloniti iz usisne mlaznice i očistiti nakon svakog čišćenja.
Higijensko i brzo pražnjenje rezervoara
  • Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta s prljavom vodom.
Prijatno tiho
  • Niska jačina zvuka usisivača za prozore čini rad još prijatnijim.
Displej koji je u minut tačan i označava preostalo trajanje baterije
  • Indikator nivoa punjenja prikazuje preostalu radnu vrednost baterije koja je u minut tačna. Čišćenje je lakše planirati.
Original
  • Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
Tri puta brže
  • Uz pomoć akumulatorskog usisivača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
  • Zahvaljujući usisavanju vode dosadno naporno kapanje je prošlost za sva vremena. Za čiste prozore koji sijaju.
Mnogostrukost primene
  • Pogodan za sve glatke površine kao što su pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije

Tehnički podaci

Radna širina vakuum nastavka (mm) 280
Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml) 150
Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min) 100
Vreme punjenja baterije (min) 170
Tip baterije Litijum-jonska baterija
Učinak po punjenju baterije (m²) cca. 300
Faza (Ph) 1
Napon (V) 100 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina sa baterijom (kg) 0,8
Težina bez pribora (kg) 0,8
Težina sa ambalažom (kg) 1,3
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 126 x 280 x 310

Scope of supply

  • Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
  • Deterdžent: 20 ml

Oprema

  • Mogućnost promene usisne mlaznice
Usisivač za prozore WV 6 Plus
Videos
Područja primene
  • Glatke površine
  • Prozori i staklene površine
  • Ogledala
  • Pločice
  • Stakleni stolovi
  • Zidne pločice
Sredstva za čišćenje
Find parts

