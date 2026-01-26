Karcher je ponovo poboljšao originalni usisivač za prozore i razvio još fleksibilniji model koji sadrži inovativnu tehnologiju oštrica i duže vreme rada baterije – WV 6 Plus. Novo duže usisno sečivo omogućava vam da uklonite višak tečnosti sa celih površina u samo jednom punjenju. Izuzetno dugo vreme rada baterije Windov Vac-a od 100 minuta znači da možete da nastavite još duže. Možete precizno planirati čišćenje zahvaljujući displeju koji pokazuje preostale minute rada. Kao i obično, inteligentna kombinacija boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno sa funkcijom usisavanja na Windov Vac-u, garantuje izuzetno efikasno čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Ergonomski WV 6 Plus usisivač za prozore kompanije Karcher vam takođe omogućava da očistite svoje prozore na posebno higijenski način, jer ne dolazite u direktan kontakt sa prljavom vodom.