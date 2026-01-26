Usisivač za prozore WV 6 Plus
Još fleksibilniji u pogledu upotrebe i sa inovativnom tehnologijom sečiva: WV 6 Plus Vindov Vac na baterije za čiste prozore bez mrlja, mrlja i pruga za kratko vreme.
Karcher je ponovo poboljšao originalni usisivač za prozore i razvio još fleksibilniji model koji sadrži inovativnu tehnologiju oštrica i duže vreme rada baterije – WV 6 Plus. Novo duže usisno sečivo omogućava vam da uklonite višak tečnosti sa celih površina u samo jednom punjenju. Izuzetno dugo vreme rada baterije Windov Vac-a od 100 minuta znači da možete da nastavite još duže. Možete precizno planirati čišćenje zahvaljujući displeju koji pokazuje preostale minute rada. Kao i obično, inteligentna kombinacija boce sa raspršivačem i krpe za brisanje od mikrovlakana, zajedno sa funkcijom usisavanja na Windov Vac-u, garantuje izuzetno efikasno čišćenje i blistavo čiste prozore – bez tragova ili ostataka. Ergonomski WV 6 Plus usisivač za prozore kompanije Karcher vam takođe omogućava da očistite svoje prozore na posebno higijenski način, jer ne dolazite u direktan kontakt sa prljavom vodom.
Obeležja i prednosti
Poboljšana tehnologije usanaInovativna duga usna čini čišćenje još fleksibilnijim - idealno za primenu blizu zemlji.
Izuzetno dugo trajanje baterijeIzuzetno dugo vreme rada od 100 minuta obezbeđuje neprekidno čišćenje.
Odstranjivost usneSkidač se može lako ukloniti iz usisne mlaznice i očistiti nakon svakog čišćenja.
Higijensko i brzo pražnjenje rezervoara
- Brzo i jednostavno pražnjenje rezervoara bez kontakta s prljavom vodom.
Prijatno tiho
- Niska jačina zvuka usisivača za prozore čini rad još prijatnijim.
Displej koji je u minut tačan i označava preostalo trajanje baterije
- Indikator nivoa punjenja prikazuje preostalu radnu vrednost baterije koja je u minut tačna. Čišćenje je lakše planirati.
Original
- Originalni Kärcher kvalitet od izumitelja usisivača za prozore.
Tri puta brže
- Uz pomoć akumulatorskog usisivača za pranje prozora pranje prozora je tri puta brže nego kod uobičajenih metoda.
Rezultat bez kapanja i bez tragova linija
- Zahvaljujući usisavanju vode dosadno naporno kapanje je prošlost za sva vremena. Za čiste prozore koji sijaju.
Mnogostrukost primene
- Pogodan za sve glatke površine kao što su pločice, ogledala ili tuš kabine.
Specifikacije
Tehnički podaci
|Radna širina vakuum nastavka (mm)
|280
|Kapacitet rezervoara za prljavu vodu (ml)
|150
|Vreme trajanja ciklusa čišćenja po bateriji (min)
|100
|Vreme punjenja baterije (min)
|170
|Tip baterije
|Litijum-jonska baterija
|Učinak po punjenju baterije (m²)
|cca. 300
|Faza (Ph)
|1
|Napon (V)
|100 / 240
|Frekvencija (Hz)
|50 / 60
|Boja
|bela
|Težina sa baterijom (kg)
|0,8
|Težina bez pribora (kg)
|0,8
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|126 x 280 x 310
Scope of supply
- Boca s raspršivačem Extra s navlakom za brisanje od mikrovlakana
- Deterdžent: 20 ml
Oprema
- Mogućnost promene usisne mlaznice
Područja primene
- Glatke površine
- Prozori i staklene površine
- Ogledala
- Pločice
- Stakleni stolovi
- Zidne pločice
Sredstva za čišćenje
