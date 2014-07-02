Mokro/suvi usisivači
Nezamenjivi: Mokri i suvi usisivači se nose sa svakom nečistoćom. Podjednako, bilo da se radi o suvoj, vlažnoj ili tečnoj: Odgovarajući Kärcher uređaji jednostavno usisavaju sve.
Tact klasa
NT usisivači sa patentiranim Tact sistemom omogućavaju neprekidan rad pri konstantnoj visokoj snazi usisavanja – takođe i kod velikih količina fine prašine. Pomoću snažnih udara vazduha, filter se čisti sam od sebe. Tact usisivači stoga ispunjavaju visoke zahteve korisnika na gradilištima i u radionicama.
Ap klasa
Standardna klasa
Usisivači Standard klase konstruisani su specijalno za grubu prljavštinu i velike količine tečnosti. U svakodnevnoj upotrebi čistači za zgrade se ističu posebnom robusnošću, dugotrajnošću i komfornim rukovanjem.
Usisivači za sigurnost
Kärcher bezbednosni usisivači nude sigurnu zdravstvenu zaštitu za korisnike svuda, gde su oni izloženi čestom udisanju fine prašine ili prašine štetne po zdravlje kao što je npr. azbestna prašina.
Specijalni usisivač
Kärcher nudi specijalne usisivače za posebne potrebe pekara i vatrogasnih brigada. Usisivači za vatrogasce sa pumpom za zbrinjavanje otpada opremljeni najsavremenijom tehnologijom bezbednosti, naši usisivači za pekare su dosledno otporni na toplotu.