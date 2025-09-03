Akumulatorske makaze za živu ogradu

HGE 18-50 Battery Set

Akumulatorske makaze za živicu HGE 18-50 Battery Set: sa drškom koja se zaokreće za 180° i čistačem ostataka rezidbe garantuju udobno orezivanje žive ograde.

Napon: 18 V

Dužina reza: 50 cm

Razmak zubaca: 22 mm

Učinak s punim akumulatorom: max. 325 m*

Dvostepena regulacija brzine: daretna ručka: da

Čistač ostataka rezidbe: da

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.