Akumulatorske makaze za živu ogradu
Kao granica poseda, zaštita od pogleda ili ukras: nije važno koju svrhu imaju živa ograda i grmlje, priručne akumulatorske makaze za živu ogradu iz kuće Kärcher oblikovaće ih bez ikakve muke oštrinom noža.
Karakteristike makaze za živu ogradu
Ručka koja se okreće za 180° sprečava zamor ruku i ramena.
U zavisnosti od primene na raspolaganju je izbor između maksimalne snage i maksimalne brzine.
Čistač ostataka rezidbe sprovodi granje i grančice na tlo.
Glavne karakteristike makaze za živu ogradu
Karakteristike teleskopske-makaze za živu ogradu
Produžetak: Omogućava orezivanje visoke živice. S brzom navojnom spojnicom i uštedom u prostoru za odlaganje.
Savitljiva glava za rezanje: 4 stepena u rasponu od 115° omogućavaju orezivanje najrazličitijih kontura.
Čistač ostataka rezidbe: Čistač ostataka rezidbe sprovodi granje i grančice na tlo.
Glavne karakteristike teleskopske-makaze za živu ogradu
Kärcher Battery Power 18 V
HGE 18-45 Battery Set
Mala težina za lak rad bez umaranja: Akumulatorske makaze za živu ogradu HGE 18-45 Battery s noževima naoštrenim dijamantskim prahom za precizne rezultate orezivanja.
Napon: 18 V
Dužina reza: 45 cm
Razmak zubaca: 18 mm
Učinak s punim akumulatorom: max. 250 m*
Zaokretna ručka: ne
Dvostepena regulacija brzine: ne
Čistač ostataka rezidbe: ne
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
HGE 18-50 Battery Set
Akumulatorske makaze za živicu HGE 18-50 Battery Set: sa drškom koja se zaokreće za 180° i čistačem ostataka rezidbe garantuju udobno orezivanje žive ograde.
Napon: 18 V
Dužina reza: 50 cm
Razmak zubaca: 22 mm
Učinak s punim akumulatorom: max. 325 m*
Dvostepena regulacija brzine: daretna ručka: da
Čistač ostataka rezidbe: da
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
PHG 18-45 Battery
Merdevine nisu potrebne uz akumulatorske teleskopske makaze za živicu PHG 18-45 Battery. Zahvaljujući savitljivoj glavi za rezanje, možete udobno obaviti sve poslove sa zemlje – savršeno za visoku i široku živicu.
Napon: 18 V
Dužina reza: 45 cm
Razmak zubaca: 18 mm
Učinak s punim akumulatorom: max. 250 m*
Savitljiva glava za rezanje: da, 115°
Čistač ostataka rezidbe: da
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
HGE 36-60 Battery Set
HGE 36-60 Battery sa snažnim 36-voltnim akumulatorom za udobno orezivanje velikih živica bez kabla. Opremljene drškom koja se okreće za 180°, čistačem ostataka rezidbe i dvostepenom regulacijom brzine: snažne akumulatorske makaze za živu ogradu HGE 36-60 Battery.
Napon: 36 V
Dužina reza: 60 cm
Razmak zubaca: 26 mm
Učinak s punim akumulatorom: max. 600 m*
Zaokretna ručka: da
Dvostepena regulacija brzine: da
Čistač ostataka rezidbe: da
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.