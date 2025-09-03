Akumulatorske makaze za živu ogradu

Kao granica poseda, zaštita od pogleda ili ukras: nije važno koju svrhu imaju živa ograda i grmlje, priručne akumulatorske makaze za živu ogradu iz kuće Kärcher oblikovaće ih bez ikakve muke oštrinom noža.

Karakteristike makaze za živu ogradu

Ručka koja se okreće za 180° sprečava zamor ruku i ramena.

Zaokretna ručka

U zavisnosti od primene na raspolaganju je izbor između maksimalne snage i maksimalne brzine.

Dvostepena regulacija brzine

Čistač ostataka rezidbe sprovodi granje i grančice na tlo.

Čistač ostataka rezidbe
Štitnik vrha noža
Štitnik vrha noža sprečava oštećenja na objektima i nožu.
Funkcija žage
Funkcija testerisanja posebno je praktična kod živice s pojedinim debljim granama.
Litijum-jonski akumulator
Litijum-jonski akumulator 36 V deo je akumulatorske platforme Battery Power kompanije Kärcher.

Glavne karakteristike makaze za živu ogradu

Snažne akumulatorske makaze za živu ogradu HGE 36-60 Battery pre svega su namenjene za zahtevno obrezivanje živice. Zahvaljujući dvostepenoj regulaciji brzine možete birati između maksimalne snage i maksimalne brzine, u zavisnosti od vrste primene. Osim toga je uz pomoć funkcije testerisanja moguće prerezati i deblje grane.

Karakteristike teleskopske-makaze za živu ogradu

Produžetak: Omogućava orezivanje visoke živice. S brzom navojnom spojnicom i uštedom u prostoru za odlaganje.

Produžetak

Savitljiva glava za rezanje: 4 stepena u rasponu od 115° omogućavaju orezivanje najrazličitijih kontura.

Savitljiva glava za rezanje

Čistač ostataka rezidbe: Čistač ostataka rezidbe sprovodi granje i grančice na tlo.

Čistač ostataka rezidbe
Funkcija testerisanja
Funkcija testerisanja posebno je praktična kod živice s pojedinim debljim granama.
Uprtač za rame
Uprtač za rame: Optimalna raspodela težine za rad bez umaranja zahvaljujući praktičnom uprtaču za rame.
Štitnik vrha noža
Štitnik vrha noža: Štitnik vrha noža sprečava oštećenja na objektima i nožu.

Glavne karakteristike teleskopske-makaze za živu ogradu

Merdevine nisu potrebne uz akumulatorske teleskopske makaze za živicu PHG 18-45 Battery. Zahvaljujući savitljivoj glavi za rezanje, možete udobno obaviti sve poslove sa zemlje – savršeno za visoku i široku živicu.

Kärcher Battery Power 18 V

Akumulatorske makaze za živu ogradu 18-45 Battery Set

HGE 18-45 Battery Set

Mala težina za lak rad bez umaranja: Akumulatorske makaze za živu ogradu HGE 18-45 Battery s noževima naoštrenim dijamantskim prahom za precizne rezultate orezivanja.

Napon: 18 V
Dužina reza: 45 cm
Razmak zubaca: 18 mm
Učinak s punim akumulatorom:  max. 250 m*
Zaokretna ručka: ne
Dvostepena regulacija brzine: ne
Čistač ostataka rezidbe: ne

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

Akumulatorske makaze za živu ogradu 18-50 Battery Set

HGE 18-50 Battery Set

Akumulatorske makaze za živicu HGE 18-50 Battery Set: sa drškom koja se zaokreće za 180° i čistačem ostataka rezidbe garantuju udobno orezivanje žive ograde.

Napon: 18 V
Dužina reza: 50 cm
Razmak zubaca: 22 mm
Učinak s punim akumulatorom: max. 325 m*
Dvostepena regulacija brzine: daretna ručka: da
Čistač ostataka rezidbe: da

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

PHG Pole hedge trimmer 18-45 18 Volt

PHG 18-45 Battery

Merdevine nisu potrebne uz akumulatorske teleskopske makaze za živicu PHG 18-45 Battery. Zahvaljujući savitljivoj glavi za rezanje, možete udobno obaviti sve poslove sa zemlje – savršeno za visoku i široku živicu.

Napon: 18 V
Dužina reza: 45 cm
Razmak zubaca:  18 mm
Učinak s punim akumulatorom:  max. 250 m*
Savitljiva glava za rezanje: da, 115°
Čistač ostataka rezidbe: da

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

Kärcher Battery Power 36 V

Akumulatorske makaze za živu ogradu 36-60 Battery Set

HGE 36-60 Battery Set

HGE 36-60 Battery sa snažnim 36-voltnim akumulatorom za udobno orezivanje velikih živica bez kabla. Opremljene drškom koja se okreće za 180°, čistačem ostataka rezidbe i dvostepenom regulacijom brzine: snažne akumulatorske makaze za živu ogradu HGE 36-60 Battery.

Napon: 36 V
Dužina reza: 60 cm
Razmak zubaca:  26 mm
Učinak s punim akumulatorom: max. 600 m*
Zaokretna ručka: da
Dvostepena regulacija brzine:  da
Čistač ostataka rezidbe: da

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

18 V Battery Power

36 V

