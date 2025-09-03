Akumulatorske lančane testere
Održavanje drveća, orezivanje krošnje, priprema ogreva, obaranje drveća: motorne i teleskopske testere Kärcher ističu se u svim disciplinama uz veliku lakoću upotrebe i vrhunsku brzinu lanca.
Karakteristike lančane testere
Lako zatezanje lanca obrtnim dugmetom.
Automatsko podmazivanje lanca osigurava nizak stepen održavanja akumulatorske lančane testere.
Motor bez četkica za produženi radni vek.
Glavne karakteristike lančane testere
Za akumulatorsku lančanu testeru CNS 36-35 Battery ni debela stabla ne predstavljaju problem zahvaljujući izvanrednoj brzini i optimalnoj širini reza. Sistem za zatezanje lanca bez alata i automatsko podmazivanje lanca umnogome olakšavaju rukovanje kako profesionalcima tako i početnicima. Zahvaljujući kočnici testere i sistemu s 2 prekidača zagarantovana je bezbednost tokom upotrebe.
Karakteristike teleskopska testera
Jednostavno podešavanje zatezanja lanca imbus ključem.
Automatsko podmazivanje lanca smanjuje habanje i obim održavanja.
Uz pomoć produžetka od fiberglasa moguće je bez problema seći grane do visine od 4 metra.
Glavne karakteristike teleskopska testera
Kärcher Battery Power 18 V
CNS 18-30 Battery
Jednostavna za rukovanje, svestrana tokom primene i savršena za negu drveća: laka akumulatorska lančana testera CNS 18-30 Battery sa sistemom za zatezanje lanca bez alata.
Napon: 18 V
Dužina mača: 30 cm
Brzina lanca: 10 m/s
Zapremina rezervoara za ulje:200 ml
Učinak s punim akumulatorom*:70 rezova (prečnik 10 cm)
Zatezanje lanca bez alata:da
Automatsko podmazivanje lanca:da
Motor bez četkica: da
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.
PSW 18-20 Battery
Uz akumulatorsku teleskopsku testeru PSW 18-20 Battery lako se dohvataju sve grane na visini do 4 metra. Za bezbedno i udobno održavanje drveća.
Napon: 18 V
Dužina mača:20 cm
Brzina lanca: 5,5 m/s
Zapremina rezervoara za ulje: 50 ml
Učinak s punim akumulatorom* 80 rezova (prečnik 5 cm)
Zatezanje lanca bez alata: ne
Automatsko podmazivanje lanca:da
Motor bez četkica: ne
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
CNS 36-35 Battery
Uz veliku brzinu lanca i širok mač: akumulatorska lančana testera CNS 36-35 Battery savršena je za zahtevnu negu drveća.
Napon: 36 V
Dužina mača: 35 cm
Brzina lanca: 21 m/s
Zapremina rezervoara za ulje: 190 ml
Učinak s punim akumulatorom*200 rezova (prečnik 10 cm)
Zatezanje lanca bez alata:da
Automatsko podmazivanje lanca: da
Motor bez četkica:da
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.