Akumulatorska lančana testera

Akumulatorske lančane testere

Održavanje drveća, orezivanje krošnje, priprema ogreva, obaranje drveća: motorne i teleskopske testere Kärcher ističu se u svim disciplinama uz veliku lakoću upotrebe i vrhunsku brzinu lanca.

Karakteristike lančane testere

Lako zatezanje lanca obrtnim dugmetom.

Postavke akumulatorske motorne testere

Automatsko podmazivanje lanca osigurava nizak stepen održavanja akumulatorske lančane testere.

Automatsko podmazivanje lanca

Motor bez četkica za produženi radni vek.

Motor bez četkica
Akumulatorska lančana testera s kandžastim odstojnikom
Kandžasti odstojnik za sigurno vođenje i precizno sečenje.
Maksimalno bezbedna akumulatorska motorna testera
Lanac se odmah zaustavlja za maksimalnu bezbednost u slučaju povratnog udara.
Nivo ulja
Nivo ulja može se uvek videti kroz prozirno kontrolno staklo.

Glavne karakteristike lančane testere

Za akumulatorsku lančanu testeru CNS 36-35 Battery ni debela stabla ne predstavljaju problem zahvaljujući izvanrednoj brzini i optimalnoj širini reza. Sistem za zatezanje lanca bez alata i automatsko podmazivanje lanca umnogome olakšavaju rukovanje kako profesionalcima tako i početnicima. Zahvaljujući kočnici testere i sistemu s 2 prekidača zagarantovana je bezbednost tokom upotrebe.
 

Karakteristike teleskopska testera

Jednostavno podešavanje zatezanja lanca imbus ključem.

Lako odlaganje akumulatorske teleskopske testere

Automatsko podmazivanje lanca smanjuje habanje i obim održavanja.

Teleskopska testera s automatskim podmazivanjem

Uz pomoć produžetka od fiberglasa moguće je bez problema seći grane do visine od 4 metra.

Akumulatorska teleskopska testera
Lako odlaganje akumulatorske teleskopske testere
Teleskopska testera može se rasklopiti na 3 dela za lakše odlaganje.
Optimizovana raspodela težine akumulatorske teleskopske testere
Optimalna raspodela težine za rad bez umaranja zahvaljujući praktičnom uprtaču za rame.
Optimalni ugao mača od 30°
Optimalni ugao mača od 30°za udoban rad sa tla.

Glavne karakteristike teleskopska testera

Onda kada lančane testere dobiju strah od visine, nastupaju akumulatorske teleskopske testere iz kuće Kärcher. Uz njihovu pomoć jednostavno se i bezbedno seku debele grane na visini do 4 metra.

Kärcher Battery Power 18 V

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery

Jednostavna za rukovanje, svestrana tokom primene i savršena za negu drveća: laka akumulatorska lančana testera CNS 18-30 Battery sa sistemom za zatezanje lanca bez alata.

Napon: 18 V
Dužina mača: 30 cm
Brzina lanca: 10 m/s
Zapremina rezervoara za ulje:200 ml
Učinak s punim akumulatorom*:70 rezova (prečnik 10 cm)
Zatezanje lanca bez alata:da
Automatsko podmazivanje lanca:da
Motor bez četkica: da

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah.

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery

Uz akumulatorsku teleskopsku testeru PSW 18-20 Battery lako se dohvataju sve grane na visini do 4 metra. Za bezbedno i udobno održavanje drveća.

Napon: 18 V
Dužina mača:20 cm
Brzina lanca: 5,5 m/s
Zapremina rezervoara za ulje: 50 ml
Učinak s punim akumulatorom* 80 rezova (prečnik 5 cm)
Zatezanje lanca bez alata: ne
Automatsko podmazivanje lanca:da
Motor bez četkica: ne

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

Kärcher Battery Power 36 V

CNS 36-35

CNS 36-35 Battery

Uz veliku brzinu lanca i širok mač: akumulatorska lančana testera CNS 36-35 Battery savršena je za zahtevnu negu drveća.

Napon: 36 V
Dužina mača: 35 cm
Brzina lanca: 21 m/s
Zapremina rezervoara za ulje: 190 ml
Učinak s punim akumulatorom*200 rezova (prečnik 10 cm)
Zatezanje lanca bez alata:da
Automatsko podmazivanje lanca: da
Motor bez četkica:da

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/5,0 Ah.

