Akumulatorske lančane testere

PSW 18-20 Battery

Uz akumulatorsku teleskopsku testeru PSW 18-20 Battery lako se dohvataju sve grane na visini do 4 metra. Za bezbedno i udobno održavanje drveća.

Napon: 18 V

Dužina mača:20 cm

Brzina lanca: 5,5 m/s

Zapremina rezervoara za ulje: 50 ml

Učinak s punim akumulatorom* 80 rezova (prečnik 5 cm)

Zatezanje lanca bez alata: ne

Automatsko podmazivanje lanca:da

Motor bez četkica: ne

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.