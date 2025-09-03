Akumulatorski duvač i usisivač lišća
Lišće. Lepo izgleda tokom jeseni, ali ipak ga je potrebno ukloniti – iz bezbednosnih razloga sa pešačkih staza i kolskih prilaza, a sa travnjaka kako bi se sprečila oštećenja pod njegovim pokrivačem. Čovek s metlom, grabuljama i snagom mišića brzo ostaje bez daha. Moćni akumulatorski duvači lišća iz kuće Kärcher nasuprot tome ne! Oni su uvek tamo gde su potrebni, nezavisno od mesta upotrebe, udobno leže u ruci i odstranjuju lišće brzo i temeljno.
Ne poznaju granice u čišćenju: duvači lišća Kärcher.
Na pešačkim stazama i prilazima, kao i na travnjaku: gde god se na jesen sakupi lišće, snažni ski duvači
i usisivači lišća kompanije Kärcher raščišćavaju prostor snažno i temeljno. Kada snaga mišića ili drugih pomagala dospe do svojih granica,
ovi uređaji se ističu brzinom vazduha i do 240 km/h i maksimalnim komforom primene - i brzo i temeljno čiste površine od lišća.
Karakteristike usisivač lišća
Cev za usisavanje i izduvavanje se mogu zasebno skinuti: Rad bez umora zahvaljujući smanjenoj težini koja se ostvaruje zasebnim skidanjem delova.
Turbo Boost: Omogućuje kratkotrajno povećanje snage funkcije usisavanja i izduvavanja.
Ručica za izbor za podešavanje funkcija: Kontiualno podešavanje na usisavanje ili izduvavanje, moguće je i kombinovano.
Karakteristike duvač lišća
Maksimalna sloboda pokreta bez napornih napojnih kablova, i to uz savršenu ravnotežu.
Demontažna ravna mlaznica sa integrisanom ivicom za struganje odvaja mokro lišće i zgaženu prljavštinu.
Ergonomska drška i jednostavno rukovanje zahvaljujući zgodno postavljenom regulatoru brzine.
Ističemo duvač lišća
Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power 18 V
LBL 2 Battery Set
Napon: 18 V
Brzina vazduha: maks. 210 km/h
Zapreminski protok: maks. 220 m³/h
Učinak s punim akumulatorom: maks. 400 m*
Težina: 2,0 kg
Cev za duvanje: 2-delna
Ravna mlaznica s grebalicom: da
Regulacija snage: 1-stepena
Punjač: standardni punjač Kärcher Battery Power 18 V
Priloženi akumulator: 18 V / 2,5 Ah
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
BLV 18-200 Battery
Funkcija 3-u-1: Usisavanje, izduvavanje i malčiranje samo jednim uređajem – minimalni napor za savršene rezultate. Motor bez četki pri tome povećava vek trajanja kao i snagu.
Režim izduvavanja brzina vazduha: max. 200 km/h
Učinak s punim akumulatorom režim izduvavanja*: max. 425 m²
Režim usisavanja brzina vazduha: max. 130 km/h
Učinak s punim akumulatorom režim usisavanja*: max. 45 Liter
Težina bez pribor: 3,5 kg
Akumulatorska baterija i punjač: Nije u obimu isporuke
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power 36 V
LBL 4 Battery Set
Bez obzira na to gde se lišće nagomilava u jesen: akumulatorski duvač lišća LBL 4 Battery snažno ga i temeljno oduvava u stranu. Kada snaga mišića i druga pomagala dođu do svojih granica, ovaj duvač se ističe svojom dvostepenom regulacijom snage i maksimalnim komforom pri korišćenju.
Napon: 36 V
Brzina vazduha: maks. 250 km/h
Zapreminski protok: maks. 330 m³/h
Učinak s punim akumulatorom*: maks. 550 m*
Težina: 2,2 kg
Cev za duvanje: 2-delna
Ravna mlaznica s grebalicom: da
Regulacija snage: 2-stepena
Punjač: Brzi punjač Kärcher Battery Power 36 V
Priloženi akumulator: 36 V / 2,5 Ah
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.
BLV 36-240 Battery
Usisivač lišća sa akumulatorskim napajanjem BLV 36-240 Battery za tren oka izduvava, usisava i secka zeleni otpad. Brzinom do 240 km/h uklanja i mokro sečeno lišće, travu i živicu i
transportuje ih isečene na deliće u integrisanu vreću za lišće izuzetno velike prihvatne zapremine.
Režim izduvavanja brzina vazduha: max. 240 km/h
Učinak s punim akumulatorom režim izduvavanja*: max. 550 m²
Režim usisavanja brzina vazduha: max. 130 km/h
Učinak s punim akumulatorom režim usisavanja*: max. 75 Liter
Težina bez pribor: 4,2 kg
Akumulatorska baterija i punjač: Nije u obimu isporuke
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.