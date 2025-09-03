Akumulatorski duvač i usisivač lišća

LBL 2 Battery Set

Lišće. Lepo izgleda tokom jeseni, ali ipak ga je potrebno ukloniti – iz bezbednosnih razloga sa pešačkih staza i kolskih prilaza, a sa travnjaka kako bi se sprečila oštećenja pod njegovim pokrivačem. Čovek s metlom, grabuljama i snagom mišića brzo ostaje bez daha. Moćni akumulatorski duvači lišća iz kuće Kärcher nasuprot tome ne! Oni su uvek tamo gde su potrebni, nezavisno od mesta upotrebe, udobno leže u ruci i odstranjuju lišće brzo i temeljno.

Napon: 18 V

Brzina vazduha: maks. 210 km/h

Zapreminski protok: maks. 220 m³/h

Učinak s punim akumulatorom: maks. 400 m*

Težina: 2,0 kg

Cev za duvanje: 2-delna

Ravna mlaznica s grebalicom: da

Regulacija snage: 1-stepena

Punjač: standardni punjač Kärcher Battery Power 18 V

Priloženi akumulator: 18 V / 2,5 Ah

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.