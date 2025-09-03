Akumulatorski duvač i usisivač lišća

Lišće. Lepo izgleda tokom jeseni, ali ipak ga je potrebno ukloniti – iz bezbednosnih razloga sa pešačkih staza i kolskih prilaza, a sa travnjaka kako bi se sprečila oštećenja pod njegovim pokrivačem. Čovek s metlom, grabuljama i snagom mišića brzo ostaje bez daha. Moćni akumulatorski duvači lišća iz kuće Kärcher nasuprot tome ne! Oni su uvek tamo gde su potrebni, nezavisno od mesta upotrebe, udobno leže u ruci i odstranjuju lišće brzo i temeljno.

Ne poznaju granice u čišćenju: duvači lišća Kärcher.

Na pešačkim stazama i prilazima, kao i na travnjaku: gde god se na jesen sakupi lišće, snažni ski duvači
i usisivači lišća kompanije Kärcher raščišćavaju prostor snažno i temeljno. Kada snaga mišića ili drugih pomagala dospe do svojih granica,
ovi uređaji se ističu brzinom vazduha i do 240 km/h i maksimalnim komforom primene - i brzo i temeljno čiste površine od lišća.

Karakteristike usisivač lišća

Cev za usisavanje i izduvavanje se mogu zasebno skinuti: Rad bez umora zahvaljujući smanjenoj težini koja se ostvaruje zasebnim skidanjem delova.

Cev za usisavanje i izduvavanje se mogu zasebno skinuti

Turbo Boost: Omogućuje kratkotrajno povećanje snage funkcije usisavanja i izduvavanja.

Turbo Boost

Ručica za izbor za podešavanje funkcija: Kontiualno podešavanje na usisavanje ili izduvavanje, moguće je i kombinovano.

Ručica za izbor za podešavanje funkcija
Druga drška
Druga drška: Obezbeđuje optimalnu raspodelu težine i jednostavno rukovanje.
Vodeće rolne koje se mogu skinuti
Vodeće rolne koje se mogu skinuti: Čine rad jednostvnim i efikasnim.
Zapremina za prihvat od 45 litara
Zapremina za prihvat od 45 litara: Garantuje dug rad bez prekidanja.
Motor bez četkica
Motor bez četkica: Za duže vreme rada i duži vek trajanja uređaja.
Demontažna ravna mlaznica sa integrisanom ivicom za struganje
Demontažna ravna mlaznica sa integrisanom ivicom za struganje odvaja mokro lišće i zgaženu prljavštinu.
Promenljiva regulacija broja obrtaja
Promenljiva regulacija broja obrtaja: Omogućuje kontinualno prilagođavanje brzine u zavisnosti od zadatka.

Samo jedan uređaj sa celom vojskom za čišćenje u malom

"Usisivač lišća sa akumulatorskim napajanjem BLV 36-240 Battery za tren oka izduvava, usisava i secka zeleni otpad. Brzinom do 240 km/h uklanja i mokro sečeno lišće, travu i živicu i transportuje ih isečene na deliće u integrisanu vreću za lišće izuzetno velike prihvatne zapremine."

Karakteristike duvač lišća

Maksimalna sloboda pokreta bez napornih napojnih kablova, i to uz savršenu ravnotežu.

Maksimalna sloboda pokreta bez napojnih kablova

Demontažna ravna mlaznica sa integrisanom ivicom za struganje

Demontažna ravna mlaznica sa integrisanom ivicom za struganje

Ergonomska drška i jednostavno rukovanje zahvaljujući zgodno postavljenom regulatoru brzine.

Ergonomska drška
Dvodelna cev koja se skida omogućava optimalno prilagođavanje
Dvodelna cev koja se skida omogućava optimalno prilagođavanje svakoj situaciji i prostorno štedljivo odlaganje kada se ne koristi.
Atraktivni Kärcherov dizajn
Atraktivni Kärcherov dizajn sa štitnikom usisnika na ventilacionim otvorima.
Real Time Technology LBL
Tehnologija Real Time s LCD ekranom na akumulatoru: preostalo trajanje, preostalo vreme punjenja i kapacitet akumulatora

Ističemo duvač lišća

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power 18 V

LBL 2 Battery Set

Napon: 18 V
Brzina vazduha: maks. 210 km/h
Zapreminski protok: maks. 220 m³/h
Učinak s punim akumulatorom: maks. 400 m*
Težina: 2,0 kg
Cev za duvanje: 2-delna
Ravna mlaznica s grebalicom: da
Regulacija snage: 1-stepena
Punjač: standardni punjač Kärcher Battery Power 18 V
Priloženi akumulator: 18 V / 2,5 Ah

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

Battery Blower vac BLV 18-200

BLV 18-200 Battery

Funkcija 3-u-1: Usisavanje, izduvavanje i malčiranje samo jednim uređajem – minimalni napor za savršene rezultate. Motor bez četki pri tome povećava vek trajanja kao i snagu.

Režim izduvavanja brzina vazduha: max. 200 km/h
Učinak s punim akumulatorom režim izduvavanja*: max. 425 m²
Režim usisavanja brzina vazduha: max. 130 km/h
Učinak s punim akumulatorom režim usisavanja*: max. 45 Liter
Težina bez pribor: 3,5 kg
Akumulatorska baterija i punjač: Nije u obimu isporuke

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power 36 V

LBL 4 Battery Set

Bez obzira na to gde se lišće nagomilava u jesen: akumulatorski duvač lišća LBL 4 Battery snažno ga i temeljno oduvava u stranu. Kada snaga mišića i druga pomagala dođu do svojih granica, ovaj duvač se ističe svojom dvostepenom regulacijom snage i maksimalnim komforom pri korišćenju.

Napon: 36 V
Brzina vazduha: maks. 250 km/h
Zapreminski protok: maks. 330 m³/h
Učinak s punim akumulatorom*: maks. 550 m*
Težina: 2,2 kg
Cev za duvanje: 2-delna

Ravna mlaznica s grebalicom: da

Regulacija snage: 2-stepena
Punjač: Brzi punjač Kärcher Battery Power 36 V

Priloženi akumulator: 36 V / 2,5 Ah

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.

Battery blower vac

BLV 36-240 Battery

Usisivač lišća sa akumulatorskim napajanjem BLV 36-240 Battery za tren oka izduvava, usisava i secka zeleni otpad. Brzinom do 240 km/h uklanja i mokro sečeno lišće, travu i živicu i
transportuje ih isečene na deliće u integrisanu vreću za lišće izuzetno velike prihvatne zapremine.

Režim izduvavanja brzina vazduha: max. 240 km/h
Učinak s punim akumulatorom režim izduvavanja*: max. 550 m²
Režim usisavanja brzina vazduha: max. 130 km/h
Učinak s punim akumulatorom režim usisavanja*: max. 75 Liter
Težina bez pribor: 4,2 kg
Akumulatorska baterija i punjač: Nije u obimu isporuke

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah.

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

18 V Battery Power

36 V

