Akumulatorski trimer za travu

Akumulatorski trimeri za travu iz kuće Kärcher pravi su multitalenti u bašti. Ne samo da za sobom ostavljaju čist otkos već su posebno nadareni za dohvatanje uglova i teško dostupnih mesta. Ergonomski dizajn ručke omogućava vam da u svakom trenutku zauzmete udoban stav koji ne opterećuje vaša leđa.