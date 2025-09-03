Akumulatorski trimer za travu
Akumulatorski trimeri za travu iz kuće Kärcher pravi su multitalenti u bašti. Ne samo da za sobom ostavljaju čist otkos već su posebno nadareni za dohvatanje uglova i teško dostupnih mesta. Ergonomski dizajn ručke omogućava vam da u svakom trenutku zauzmete udoban stav koji ne opterećuje vaša leđa.
Karakteristike
Automatsko doterivanje strune.
Uvrnuta struna ostavlja za sobom precizan rez.
Za zahtevne poslove postoji mogućnost korišćenja noža za trimovanje.
Ističemo
Kärcher Battery Power 18 V
LTR 18-25 Battery Set
LTR 18-25 Battery Set ergonomski leži u ruci a s radnim zahvatom prečnika od 25 cm bez muke zalazi uz sve ivice i na teško dostupna mesta u bašti za precizno trimovanje travnjaka.
Napon akumulatora: 18 V
Radni zahvat: 25 cm
Brzina sečenja: 9.500 U/min
Debljina strune: 1,6 mm
Učinak s punim akumulatorom*: 300 m
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
LTR 18-30 Battery Set
Udobno trimovanje travnjaka uz LTR 18-30 Battery Set. Zahvaljujući podesivom nagibnom uglu moguć je rad i ispod niskih prepreka.
Napon akumulatora: 18 V
Radni zahvat: 30 cm
Brzina sečenja:7.800 U/min
Debljina strune:1,6 mm
Učinak s punim akumulatorom*: 350 m
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.
Kärcher Battery Power 36 V
LTR 36-33 Battery Set
Sa snažnim 36-voltnim akumulatorom i maksimalnim učinkom od 600 metara ivice travnjaka po punjenju LTR 36-33 Battery Set izdvaja se svojom snagom među ostalim trimerima. Poseduje uprtač i dvoručnu dršku i ergonomski je za upotrebu.
Napon akumulatora: 36 V
Radni zahvat:28–33 cm
Brzina sečenja: 7.000 U/min
Debljina strune: 2,0 mm
Učinak s punim akumulatorom*: 600 m
* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah