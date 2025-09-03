Trimer za travu Battery

Akumulatorski trimer za travu

Akumulatorski trimeri za travu iz kuće Kärcher pravi su multitalenti u bašti. Ne samo da za sobom ostavljaju čist otkos već su posebno nadareni za dohvatanje uglova i teško dostupnih mesta. Ergonomski dizajn ručke omogućava vam da u svakom trenutku zauzmete udoban stav koji ne opterećuje vaša leđa.

Karakteristike

Automatsko doterivanje strune.

Trimerovanje travnjaka

Uvrnuta struna ostavlja za sobom precizan rez.

Precizno sečenje

Za zahtevne poslove postoji mogućnost korišćenja noža za trimovanje.

Noževi za trimer
Trimer za ivice
Čist otkos u svakom trenutku zahvaljujući glavi trimera koja se vrti.
Ekran na akumulatoru
Tehnologija Real Time s LCD ekranom na akumulatoru: preostalo trajanje, preostalo vreme punjenja i kapacitet akumulatora
Ergonomsko potkresivanje
Ergonomsko potkresivanje i ispod niskih prepreka kao što su klupe.
Podrezivanje rubova cvjetnih gredica
Štitnik za biljke čuva ih od oštećenja tokom trimovanja.
Regulacija visine
Individualno podešavanje visine za uspravno držanje tokom rada.
Trimovanje visoke trave.
Štitnik čuva korisnika od letećeg pokošenog materijala.

Ističemo

Ovaj akumulatorski trimer za travu snažan je i jak. Bez po muke izlazi na kraj sa travom i upornim korovom – čak i na teško dostupnim površinama travnjaka. Potkresivanje ivica oko drveta, živice ili po rubovima staza nikada nije bilo lakše uz LTR 36-33 Battery.

Kärcher Battery Power 18 V

18-25 Trimer za travu Battery Set

LTR 18-25 Battery Set

LTR 18-25 Battery Set ergonomski leži u ruci a s radnim zahvatom prečnika od 25 cm bez muke zalazi uz sve ivice i na teško dostupna mesta u bašti za precizno trimovanje travnjaka.

Napon akumulatora: 18 V
Radni zahvat: 25 cm
Brzina sečenja: 9.500 U/min
Debljina strune: 1,6 mm
Učinak s punim akumulatorom*: 300 m

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

18-30 Trimer za travu Battery Set

LTR 18-30 Battery Set

Udobno trimovanje travnjaka uz LTR 18-30 Battery Set. Zahvaljujući podesivom nagibnom uglu moguć je rad i ispod niskih prepreka.

Napon akumulatora: 18 V
Radni zahvat: 30 cm
Brzina sečenja:7.800 U/min
Debljina strune:1,6 mm
Učinak s punim akumulatorom*: 350 m

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah.

Kärcher Battery Power 36 V

36-33 Trimer za travu Battery

LTR 36-33 Battery Set

Sa snažnim 36-voltnim akumulatorom i maksimalnim učinkom od 600 metara ivice travnjaka po punjenju LTR 36-33 Battery Set izdvaja se svojom snagom među ostalim trimerima. Poseduje uprtač i dvoručnu dršku i ergonomski je za upotrebu.

Napon akumulatora: 36 V
Radni zahvat:28–33 cm
Brzina sečenja: 7.000 U/min
Debljina strune: 2,0 mm
Učinak s punim akumulatorom*: 600 m

* Maksimalni učinak sa izmenjivim akumulatorom Kärcher Battery Power 36 V/2,5 Ah

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

18 V Battery Power

36 V Battery Power

