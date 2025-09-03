Akumulatorske makaze za grane

Akumulatorske makaze za grane

Lakše orezivanje grana nego ikad pre: kvalitetne akumulatorske makaze za grane s kvalitetnom oštricom tipa bajpas nežno seku granje prečnika do 3 cm bez upotrebe sile, nebitno koliko su one nepristupačne.

Primena

Precizno i nežno rezanje zahvaljujući oštrici tipa bajpas.

Veći radijus rada. Do visokih grana stiže se bez problema uz ove makaze.

Svestrana primena. Makaze za grane prikladne su i za sveže i za suvo drvo.

Dug radni vek zahvaljujući kvalitetnom čeličnom sečivu.

Karakteristike

Bezbedna upotreba zahvaljujući sigurnosnoj deblokadi. Sprečava neželjeno pokretanje makaza za grane.

Dodatna fleksibilna kuka kojom se mogu osloboditi zaglavljene grane.

Bez primene sile – jednostavno sečenje grana pritiskom na dugme.

Za maksimalnu udobnost: moguć je dugotrajan rad bez prekida zahvaljujući gumiranoj drški.

Glavne karakteristike

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

Akumulatorske makaze za grane TLO 18-32 proizvod su s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V. Otkrijte svu svestranost proizvoda i pogledajte s kojim se još uređajima može koristiti vaš 18-voltni akumulator Kärcher Battery Power.

18 V Battery Power

Ovde možete pronaći sve uređaje s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 36 V
