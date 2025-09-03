Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

Akumulatorske makaze za grane TLO 18-32 proizvod su s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V. Otkrijte svu svestranost proizvoda i pogledajte s kojim se još uređajima može koristiti vaš 18-voltni akumulator Kärcher Battery Power.