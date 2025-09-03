Akumulatorski odstranjivači korova

Odstranjivač korova Kärcher WRE 4 – obara korov na kolena. A ne vas. Kärcher je mislio na sve kako bi suvu mahovinu i korov bilo moguće odstraniti bez po muke. Uz ove pametne funkcije rad s lakoćom ide od ruke. Od glave (s četkama) do pete – WRE 4 Battery načičkan je funkcijama.