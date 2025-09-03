Akumulatorski odstranjivači korova
Korov je često nemoguće pobediti. Rad u pognutom ili klečećem položaju često je naporan i bolan. Izgleda da za divlje rastinje nema leka. Ipak, Kärcher WRE 4 Battery korovu je objavio rat.
Korov? Savladan!
Dobijte bitku protiv korova lako, brzo i bez muke uz akumulatorski odstranjivač korova WRE 4 Battery kompanije Kärcher. Zbog svoje inovativne rotirajuće glave s četkama i 18-voltnog litijum-jonskog akumulatora mahovina i korov konačno će pokleknuti. A kad smo već kod kolena… Vaša će biti pošteđena zahvaljujući drški koja se podešava po visini. Bez bolova, bez korova.
Karakteristike
Inovativna glava s četkama: četke odstranjuju suvu mahovinu i korov s površine.
Zaokretna glava za čišćenje: olakšava rad u različitim situacijama i ljudima različite visine.
Zamena četke bez upotrebe alata: jednostavna zamena istrošene trake s čekinjama.
Primena
Pomagalo za vođenje u obliku polulopte koja se zaokreće za 360° omogućava udoban stav tokom rada i optimalan ugao glave četke.
Čišćenje ivica: za čist rez pritisnite korov uz kamen.
Uklanjanje mahovine: Ako je moguće, treba proći rotirajućom četkom ispod mahovine.
Tokom upotrebe glava s četkama najefikasnija je na levoj strani zbog predviđenog obrtanja suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.
Primer površina i vrsta korova
Pribor za odstranjivač korova WRE 4
Odgovarajući pribor za odstranjivač korova možete pronaći direktno na stranici proizvoda ili preko naše pretrage za pribor.
Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power
Odstranjivač korova WRE 4 Battery jeste proizvod s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V. Otkrijte svu svestranost proizvoda i pogledajte s kojim se još uređajima može koristiti vaš 18-voltni akumulator Battery Power.