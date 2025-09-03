Frau mit Akku-Unkrautentferner im Garten

Akumulatorski odstranjivači korova

Korov je često nemoguće pobediti. Rad u pognutom ili klečećem položaju često je naporan i bolan. Izgleda da za divlje rastinje nema leka. Ipak, Kärcher WRE 4 Battery korovu je objavio rat.

Korov? Savladan!

Dobijte bitku protiv korova lako, brzo i bez muke uz akumulatorski odstranjivač korova WRE 4 Battery kompanije Kärcher. Zbog svoje inovativne rotirajuće glave s četkama i 18-voltnog litijum-jonskog akumulatora mahovina i korov konačno će pokleknuti. A kad smo već kod kolena… Vaša će biti pošteđena zahvaljujući drški koja se podešava po visini. Bez bolova, bez korova.

Karakteristike

Inovativna glava s četkama: četke odstranjuju suvu mahovinu i korov s površine.

Uklanjanje mahovine

Zaokretna glava za čišćenje: olakšava rad u različitim situacijama i ljudima različite visine.

Zaokretna glava za čišćenje

Zamena četke bez upotrebe alata: jednostavna zamena istrošene trake s čekinjama.

Zamena četke bez upotrebe alata
Aluminijumska teleskopska drška: omogućava uspravno držanje pri radu nezavisno od vaše visine.
Parkirni položaj: tokom pauza u radu uređaj se bezbedno može odložiti na štitnik.
Tehnologija Real Time: akumulator prikazuje preostalo trajanje, preostalo vreme punjenja i kapacitet akumulatora.
Kompatibilno s ostalim izmenjivim akumulatorima od 18 V kompanije Kärcher
Izmenjivi akumulator Battery Power 18 V: maksimalna sloboda pokreta i fleksibilnost.
Prostorno štedljivo čuvanje: zahvaljujući ugrađenoj uški uređaj se može jednostavno okačiti.

Primena

Pomagalo za vođenje u obliku polulopte koja se zaokreće za 360° omogućava udoban stav tokom rada i optimalan ugao glave četke.

Uklanjanje korova na kolskom prilazu

Čišćenje ivica: za čist rez pritisnite korov uz kamen.

Uklanjanje mahovine: Ako je moguće, treba proći rotirajućom četkom ispod mahovine.

Tokom upotrebe glava s četkama najefikasnija je na levoj strani zbog predviđenog obrtanja suprotno od smera kretanja kazaljke na satu.

Efikasno korišćenje odstranjivača korova

Primer površina i vrsta korova

Spojnice obrasle mahovinom
Mahovina
Površine obrasle mahovinom
Löwenzahngewächse
Maslačak
Wegerichgewächse
Bokvica
Trava u spojnicama popločanja
Nije prikladan za travu i prekomerno zakorovljene površine.
Kocke za popločavanje
Kocke za popločavanje
Pločnici
Pločnici
Ivičnjaci
Ivičnjaci
Stepeništa
Stepeništa

Odstranjivač korova Kärcher WRE 4 – obara korov na kolena. A ne vas.

Kärcher je mislio na sve kako bi suvu mahovinu i korov bilo moguće odstraniti bez po muke. Uz ove pametne funkcije rad s lakoćom ide od ruke. Od glave (s četkama) do pete – WRE 4 Battery načičkan je funkcijama.

Pribor za odstranjivač korova WRE 4

Odgovarajući pribor za odstranjivač korova možete pronaći direktno na stranici proizvoda ili preko naše pretrage za pribor. 

Akumulatorska platforma Kärcher Battery Power

Odstranjivač korova WRE 4 Battery jeste proizvod s akumulatorske platforme Kärcher Battery Power 18 V. Otkrijte svu svestranost proizvoda i pogledajte s kojim se još uređajima može koristiti vaš 18-voltni akumulator Battery Power.

