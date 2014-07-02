Višestruke mlaznice

Kärcher Trostruke mlaznice

Trostruke mlaznice

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Kärcher Trostruke mlaznice sa beskontaktnim prebacivanjem

Trostruke mlaznice sa beskontaktnim prebacivanjem

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Kärcher Ugaone Vario mlaznice 0-90°

Ugaone Vario mlaznice 0-90°

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