Power mlaznice

Kärcher Visokopritisne mlaznice - ugao prskanja 0°

Visokopritisne mlaznice - ugao prskanja 0°

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Kärcher Power mlaznice - ugao prskanja 15°

Power mlaznice - ugao prskanja 15°

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Kärcher Power mlaznice - ugao prskanja 25°

Power mlaznice - ugao prskanja 25°

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Kärcher Power mlaznice - ugao prskanja 40°

Power mlaznice - ugao prskanja 40°

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