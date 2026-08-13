Četke

Kärcher Standardne četke

Standardne četke

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Kärcher Četke za ćoškove (čeone)

Četke za ćoškove (čeone)

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Kärcher Površinske četke

Površinske četke

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Kärcher Cilindrične (valjkaste) četke

Cilindrične (valjkaste) četke

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Kärcher Letvičasta četka

Letvičasta četka

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