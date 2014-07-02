Usisna creva

Kärcher Priključci za creva

Priključci za creva

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Kärcher Usisna creva sa Clip sistemom 1.0 (do 2016)

Usisna creva sa Clip sistemom 1.0 (do 2016)

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Kärcher Usisna creva sa Clip sistemom 2.0 (od 2017)

Usisna creva sa Clip sistemom 2.0 (od 2017)

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Kärcher Usisna creva sa konusnim priključkom

Usisna creva sa konusnim priključkom

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Kärcher Usisna creva za zonu 22

Usisna creva za zonu 22

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Kärcher Suction hoses others

Suction hoses others

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