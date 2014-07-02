Creva visokog pritiska

Kärcher Standardna creva

Standardna creva

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Kärcher Standardna creva sa obostranim spojnicama

Standardna creva sa obostranim spojnicama

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Kärcher Longlife 400 creva

Longlife 400 creva

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Kärcher Longlife 400 creva sa obostranim spojnicama

Longlife 400 creva sa obostranim spojnicama

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Kärcher Verzije za prehrambenu industriju

Verzije za prehrambenu industriju

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Kärcher Verzije za prehrambenu industriju sa obostranim spojnicama

Verzije za prehrambenu industriju sa obostranim spojnicama

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Kärcher Longlife verzije za prehrambenu industriju

Longlife verzije za prehrambenu industriju

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Kärcher Longlife verzije za prehrambenu industriju sa obostranim navojem

Longlife verzije za prehrambenu industriju sa obostranim navojem

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Kärcher Specijalna creva

Specijalna creva

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Kärcher Ultra Guard

Ultra Guard

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Kärcher Classic klasa

Classic klasa

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Kärcher Inaktiv

Inaktiv

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