Visokopritisni pištolji

Kärcher Pištolji za prskanje

Pištolji za prskanje

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Kärcher Easy-Press-HD pištolj sa redukcijom snage na drški (Kärcher patent)

Easy-Press-HD pištolj sa redukcijom snage na drški (Kärcher patent)

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Kärcher Servo upravljanje

Servo upravljanje

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