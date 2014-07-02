Profesionalni perači pod pritiskom
Visokopritisni pištolji
Power mlaznice
Creva visokog pritiska
- Standardna creva
- Standardna creva sa obostranim spojnicama
- Longlife 400 creva
- Longlife 400 creva sa obostranim spojnicama
- Verzije za prehrambenu industriju
- Verzije za prehrambenu industriju sa obostranim spojnicama
- Longlife verzije za prehrambenu industriju
- Longlife verzije za prehrambenu industriju sa obostranim navojem
- Specijalna creva
- Ultra Guard
- Classic klasa
- Inaktiv
Čistači podova i tvrdih površina
- FR Classic čistači površina
- FRV 30 čistači tvrdih površina
- FR 30 čistači tvrdih površina
- FR 30 Me čistači površina
- FR 50 čistači tvrdih površina
- Kompleti mlaznica za FR specifični za mašine
- Kompleti mlaznica za FRV specifični za mašine
- Kompleti mlaznica za FR Classic specifični za mašine
- Adapteri za kućne i baštenske mašine za pranje pod pritiskom
- FRV 30 Me čistači površina
Sistemi za penu
Čišćenje fasada i solarnih panela
Priključci za mokro peskarenje
Kompleti za nadogradnju
- Kompleti za montažu točkova
- Kompleti za nadzor plamena
- Kompleti akumulatora
- Kompleti daljinskih upravljača
- Samouslužni daljinski upravljači na žetone
- Kompleti filtera za vodu
- Kompleti točkova otpornih na bušenje
- Stacionarni priključni kompleti visokog pritiska
- Naknadna ugradnja za HD prikolice
- Kompleti za montažu HDS prikolica