Filteri T / NT

Kärcher HEPA ravni faltasti filteri (klasa H)

HEPA ravni faltasti filteri (klasa H)

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Kärcher Standardni ravni faltasti filteri (klasa M)

Standardni ravni faltasti filteri (klasa M)

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Kärcher Filteri za grubu prljavštinu (za mokro usisavanje)

Filteri za grubu prljavštinu (za mokro usisavanje)

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Kärcher Glavne korpe filtera

Glavne korpe filtera

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Kärcher HEPA filteri

HEPA filteri

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Kärcher Kese za mokro usisavanje

Kese za mokro usisavanje

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Kärcher Standardni patronski filteri (klasa M)

Standardni patronski filteri (klasa M)

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Kärcher Plastične kese za odlaganje bez prašine

Plastične kese za odlaganje bez prašine

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Kärcher Sigurnosni filteri i kese

Sigurnosni filteri i kese

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Kärcher Tekstilni filteri

Tekstilni filteri

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Kärcher Tekstilne filter kese

Tekstilne filter kese

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Kärcher Filteri izduvnog vazduha

Filteri izduvnog vazduha

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