Standardni ravni faltasti filteri (klasa M)

Kärcher Papirni ravni faltasti filteri

Papirni ravni faltasti filteri

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Kärcher PES ravni faltasti filteri

PES ravni faltasti filteri

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Kärcher PTFE ravni faltasti filteri

PTFE ravni faltasti filteri

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