Pod
U oblasti ručnog čišćenja podova, Kärcher uverava sa ergonomski promišljenim proizvodima najvišeg kvaliteta, koji se odlikuju odličnom apsorpcijom prljavštine.
Metenje i struganje
Naši kvalitetni proizvodi od visokokvalitetne plastike olakšavaju metenje i četkanje. Profesionalci za čišćenje širom sveta su uzbuđeni zbog toga.
Vezivanje prašine
Kärcherov pribor za čišćenje za ručno vezivanje prašine je vaš koristan pomoćnik i čini čišćenje jednostavnim i bez napora.
Mokro čišćenje
Ovo su sistemi za brisanje koje želite i trebate: sa maksimalnom snagom čišćenja, lakim rukovanjem i jednostavnom upotrebu.