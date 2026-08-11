Pod

U oblasti ručnog čišćenja podova, Kärcher uverava sa ergonomski promišljenim proizvodima najvišeg kvaliteta, koji se odlikuju odličnom apsorpcijom prljavštine.

Kärcher Metenje i struganje

Metenje i struganje

Naši kvalitetni proizvodi od visokokvalitetne plastike olakšavaju metenje i četkanje. Profesionalci za čišćenje širom sveta su uzbuđeni zbog toga.

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Kärcher Vezivanje prašine

Vezivanje prašine

Kärcherov pribor za čišćenje za ručno vezivanje prašine je vaš koristan pomoćnik i čini čišćenje jednostavnim i bez napora.

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Kärcher Mokro čišćenje

Mokro čišćenje

Ovo su sistemi za brisanje koje želite i trebate: sa maksimalnom snagom čišćenja, lakim rukovanjem i jednostavnom upotrebu.

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Kärcher