Prozor
Izvucite korist iz sredstava za čišćenje stakla, fasada i zgrada dokazanog profesionalnog kvaliteta. Za savršene rezultate čišćenja bez tragova, mi smo kombinovali ergonomski dizajn, sigurnu tehnologiju povezivanja i svestrane komponente. Tako ćete raditi sigurnije, neumornije i ekonomičnije, jer ušteđujete mnogo vode, energije i sredstava za čišćenje.
Navlake za pranje
Visokokvalitetne navlake za pranje prozora od različitih tekstila - savršeni su za brzo čišćenje svih vrsta stakla i glatkih površina.
Drške brisača za prozore
Sa našim visoko kvalitetnim obrađenim i ergonomski oblikovanim ručkama brisača, uvek imate pod kontrolom različite šine brisača.
Šine brisača i zamenske gume
Ovim čistite bez tragova: Profesionalne šine od nerđajućeg čelika sa V-izrezom i specijalno oblikovanim vulkanizovanim gumenim brisačima: izuzetno elastične i izdržljive.
Strugači za prozore i sečiva
Za vašu bezbednost: ergonomski oblikovani strugači i sečiva u različitim verzijama za lako i sigurno uklanjanje lepljivih ostataka.
Kofe
Prozorska kofa specijalno za upotrebu sa krpom za pranje i brisačem prozora.
Jelenska koža
Profesionalna koža za prozore za savršeno čišćenje stakla bez tragova.