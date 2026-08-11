Prozor

Izvucite korist iz sredstava za čišćenje stakla, fasada i zgrada dokazanog profesionalnog kvaliteta. Za savršene rezultate čišćenja bez tragova, mi smo kombinovali ergonomski dizajn, sigurnu tehnologiju povezivanja i svestrane komponente. Tako ćete raditi sigurnije, neumornije i ekonomičnije, jer ušteđujete mnogo vode, energije i sredstava za čišćenje.

Kärcher Navlake za pranje

Navlake za pranje

Visokokvalitetne navlake za pranje prozora od različitih tekstila - savršeni su za brzo čišćenje svih vrsta stakla i glatkih površina.

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Kärcher Drške brisača za prozore

Drške brisača za prozore

Sa našim visoko kvalitetnim obrađenim i ergonomski oblikovanim ručkama brisača, uvek imate pod kontrolom različite šine brisača.

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Kärcher Šine brisača i zamenske gume

Šine brisača i zamenske gume

Ovim čistite bez tragova: Profesionalne šine od nerđajućeg čelika sa V-izrezom i specijalno oblikovanim vulkanizovanim gumenim brisačima: izuzetno elastične i izdržljive.

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Kärcher Strugači za prozore i sečiva

Strugači za prozore i sečiva

Za vašu bezbednost: ergonomski oblikovani strugači i sečiva u različitim verzijama za lako i sigurno uklanjanje lepljivih ostataka.

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Kärcher Kofe

Kofe

Prozorska kofa specijalno za upotrebu sa krpom za pranje i brisačem prozora.

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Kärcher Jelenska koža

Jelenska koža

Profesionalna koža za prozore za savršeno čišćenje stakla bez tragova.

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Kärcher