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Izvucite korist iz sredstava za čišćenje stakla, fasada i zgrada dokazanog profesionalnog kvaliteta. Za savršene rezultate čišćenja bez tragova, mi smo kombinovali ergonomski dizajn, sigurnu tehnologiju povezivanja i svestrane komponente. Tako ćete raditi sigurnije, neumornije i ekonomičnije, jer ušteđujete mnogo vode, energije i sredstava za čišćenje.