Čišćenje fasada

Kompresorsko čišćenje sa "Vau" efektom: Serija K7

Serija K7 i veća angažovanja u čišćenju čini najlakšom vežbom. Čak i tvrdokornu nečistoću bez muke, temeljno i štedeći vreme možete da uklonite pomoću ovih snažnih uređaja. Korisne osobine proizvoda, kao na primer QuickConnect, Plug´n´Clean i namotavanje creva ispunjavaju sve želje i rad čine čistim užitkom.