Čišćenje fasada
Ne samo za sektor oko kuće Kärcher nudi idealne uređaje. Čak se i sama kuća vremenom prlja, a pomoću Kärcher uređaja može ponovo da vrati stari sjaj.
Kompresorsko čišćenje sa "Vau" efektom: Serija K7
Serija K7 i veća angažovanja u čišćenju čini najlakšom vežbom. Čak i tvrdokornu nečistoću bez muke, temeljno i štedeći vreme možete da uklonite pomoću ovih snažnih uređaja. Korisne osobine proizvoda, kao na primer QuickConnect, Plug´n´Clean i namotavanje creva ispunjavaju sve želje i rad čine čistim užitkom.
Odgovarajući uređaji i pribor
K 7 Premium Home
Uz pomoć veoma atraktivne opreme možete da odstranite čak intenzivnu nečistoću.
Čistač površina T-Racer T 400
Za čišćenje ravnih površina bez prskanja.
Teleskopska mlazna cev
Idealno za ugodno čišćenje do 4 m visine.
K 7 Premium eco!ogic Home
Uz pomoć Plug ´n´ Clean sistema za čišćenje sredstvo za čišćenje ugodno možete da zamenite pomoću drške.