Čišćenje fasada

Ne samo za sektor oko kuće Kärcher nudi idealne uređaje. Čak se i sama kuća vremenom prlja, a pomoću Kärcher uređaja može ponovo da vrati stari sjaj.

Čišćenje fasade_Header
Čišćenje fasade_T400

Kompresorsko čišćenje sa "Vau" efektom: Serija K7

Serija K7 i veća angažovanja u čišćenju čini najlakšom vežbom. Čak i tvrdokornu nečistoću bez muke, temeljno i štedeći vreme možete da uklonite pomoću ovih snažnih uređaja. Korisne osobine proizvoda, kao na primer QuickConnect, Plug´n´Clean i namotavanje creva ispunjavaju sve želje i rad čine čistim užitkom.

Odgovarajući uređaji i pribor

K 7 Premium Home

Uz pomoć veoma atraktivne opreme možete da odstranite čak intenzivnu nečistoću.

Čistač površina T-Racer T 400

Za čišćenje ravnih površina bez prskanja.

Teleskopska mlazna cev

Idealno za ugodno čišćenje do 4 m visine.

K 7 Premium eco!ogic Home

Uz pomoć Plug ´n´ Clean sistema za čišćenje sredstvo za čišćenje ugodno možete da zamenite pomoću drške.