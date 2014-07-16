Kućno vodosnabdevanje

Pumpe za snabdevanje kuće vodom

Za potpuno automatsko snabdevanje industrijskom vodom u kući, npr. za mašinu za pranje veša, ispiranje toaleta i priključke u kući za zalivanje bašte. Ako je voda potrebna, pumpe se automatski uključuju i ponovo zatim isključuju. „Stand-by“ funkcija od 0 W eco!ogic modela snižava potrošnju električne struje. To čuva budžet i životnu sredinu.

Smisleno ekološko korišćenje vode.

Pumpe za kuću i baštu serije Kärcher BP Home & Garden odlučujuće doprinose čuvanju resursa u primeni vode. Na taj način industrijsku vodu pomoću Kärcher pumpi za kuću i baštu možete da primenjujete ugodno, ekološki i efikasno za snabdevanje WC-a, mašine za pranje veša i česme koja se nalazi napolju.