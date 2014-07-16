Kućno vodosnabdevanje
Pumpe za snabdevanje kuće vodom
Za potpuno automatsko snabdevanje industrijskom vodom u kući, npr. za mašinu za pranje veša, ispiranje toaleta i priključke u kući za zalivanje bašte. Ako je voda potrebna, pumpe se automatski uključuju i ponovo zatim isključuju. „Stand-by“ funkcija od 0 W eco!ogic modela snižava potrošnju električne struje. To čuva budžet i životnu sredinu.
Smisleno ekološko korišćenje vode.
Pumpe za kuću i baštu serije Kärcher BP Home & Garden odlučujuće doprinose čuvanju resursa u primeni vode. Na taj način industrijsku vodu pomoću Kärcher pumpi za kuću i baštu možete da primenjujete ugodno, ekološki i efikasno za snabdevanje WC-a, mašine za pranje veša i česme koja se nalazi napolju.
Odgovarajući uređaji i pribor
Pumpa eco!ogic
Idealno za štedljivo korišćenje alternativnih izvora vode.
Predfilter pumpe
Za zaštitu pumpe od velikih čestica prljavštine ili peska
Usisna garnitura
Spiralno crevo sa usisnim filterom i zaštitom od reverzibilnog toka
Pumpa za kuću i baštu
Idealno za korišćenje alternativnih izvora vode.