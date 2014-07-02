Usisna garnitura, 7 m
Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom za baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Idealno i kao produžetak usisnog creva.
Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa prečnikom 1" i dužinom od 7 m za transport i usisavanje vode. Sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom za priključivanje na usisnoj strani baštenskih pumpi, automatskih pumpi i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Idealno za sprečavanje vraćanja transportovane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Može takođe da se primeni i kao produžetak usisnog creva. Za gore navedene pumpe koje su opremljene sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).
Obeležja i prednosti
Kompletno spremo za priključenje, spiralno crevo otporno na vakuum sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom
- Za usisavanje vode jednostavno i komforno montirano na pumpu
Specifikacije
Tehnički podaci
|Dužina (m)
|7
|Prečnik
|3/4″
|Boja
|crna
|Težina (kg)
|1,4
|Težina sa ambalažom (kg)
|1,3
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|500 x 400 x 80
Kompatibilni uređaji
Područja primene
- Izvlačenje vode npr. iz cisterni, rezervoara sa kišnicom, bunara i sl.