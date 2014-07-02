Kompletno gotovo za priključivanje spiralno crevo otporno na vakuum sa prečnikom 1" i dužinom od 7 m za transport i usisavanje vode. Sa usisnim filterom i nepovratnim ventilom za priključivanje na usisnoj strani baštenskih pumpi, automatskih pumpi i sudova pod pritiskom za vodosnabdevanje domaćinstva. Idealno za sprečavanje vraćanja transportovane vode i za skraćenje vremena ponovnog usisavanja. Može takođe da se primeni i kao produžetak usisnog creva. Za gore navedene pumpe koje su opremljene sa G1 priključnim navojem (33,3 mm).