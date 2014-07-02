Predfilter pumpe za sve uobičajene baštenske pumpe, automatske pumpe i sudove pod pritiskom za vodosnabdevanje u domaćinstvu – naročito za uređaje bez integrisanog filtera sa količinom protoka do 6.000 l/h. Predfilter efikasno štiti pumpu od grubih čestica nečistoće ili peska i produžava vek trajanja. Uložak filtera može da se skine radi čišćenja. Veličina okca na finom filteru iznosi 250 µm (0,25 mm). Predfilter pumpe je podesan za sve gore navedene pumpe sa G1 priključim navojem (33,3 mm).