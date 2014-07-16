Čišćenje terase
Čišćenje terase
Suvereni paketi snage - Kärcher kompresorski čistači
Od kuke za kabal preko praktičnog namotavanja creva do gumenog kompresorskog creva uređaji K 7 serije nude mnogobrojne detalje opreme, koja olakšava rad i u slučaju visokog stepena nečistoće.
Svaki posednik kuće i bašte, koji je već jednom poprskao jako zaprljane ploče staze, poznaje ograničen i veoma slab učinak u čišćenju baštenskog creva.
Kompresorski čistači nasuprot tome raspolažu znatno većim snagom čišćenja u poređenju sa baštenskim crevom. Svejedno da li automobili, staze zarasle u mahovinu, terase, roletne, prljave kante, čamci... Brzo i jednostavno sve postaje čisto.
Čak i tvrdokorne nečistoće nemaju šanse, ako čistite pomoću visokog pritiska.
Za optimalno i brižljivo čišćenje i velikih površina brine naš čistač za terase T-Racer: Zbog inovativne kombinacije propelera podesivih po visini sa dve kompresorske mlaznice proizvodi se Hover-craft efekat, koji dozvoljava da T-Racer vibrira iznad tla.
Snaga čišćenja se povećava i dobijate ravnomeran rezultat čišćenja. Kućište praktično ne propušta ni kap vode koja prska - pa na taj naš od prskanja štiti Vas i zidove.
Odgovarajući uređaji i pribor
K 7 Premium eco!ogic Home
Brzo, jednostavno i komforno.
Sredstva za čišćenje površina
Čišćenje velikih površina i ćoškova bez prskanja.
Električna ribaća četka
Idealno za stepenice i ivice. Oslobađa od tvrdokorne nečistoće.