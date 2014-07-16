Čišćenje terase

Suvereni paketi snage - Kärcher kompresorski čistači

Od kuke za kabal preko praktičnog namotavanja creva do gumenog kompresorskog creva uređaji K 7 serije nude mnogobrojne detalje opreme, koja olakšava rad i u slučaju visokog stepena nečistoće.

Svaki posednik kuće i bašte, koji je već jednom poprskao jako zaprljane ploče staze, poznaje ograničen i veoma slab učinak u čišćenju baštenskog creva.

Kompresorski čistači nasuprot tome raspolažu znatno većim snagom čišćenja u poređenju sa baštenskim crevom. Svejedno da li automobili, staze zarasle u mahovinu, terase, roletne, prljave kante, čamci... Brzo i jednostavno sve postaje čisto.

Čak i tvrdokorne nečistoće nemaju šanse, ako čistite pomoću visokog pritiska.

Za optimalno i brižljivo čišćenje i velikih površina brine naš čistač za terase T-Racer: Zbog inovativne kombinacije propelera podesivih po visini sa dve kompresorske mlaznice proizvodi se Hover-craft efekat, koji dozvoljava da T-Racer vibrira iznad tla.

Snaga čišćenja se povećava i dobijate ravnomeran rezultat čišćenja. Kućište praktično ne propušta ni kap vode koja prska - pa na taj naš od prskanja štiti Vas i zidove.