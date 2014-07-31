Bušenje, metenje, usisavanje
Bušenje bez prašine
Pomoću uređaja za sakupljanje prašine kod bušenja DDC 50 profesionalca u čišćenju firme Kärcher posao možete da završite sasvim bez prašine. Nije Vam potrebna pomoć neke druge osobe, a takođe ni dodatni pribor ili uređaj, kao što je na primer usisivač prašine. DDC 50 možete da upotrebljavate uz svaku bušilicu (maks. veličina burgije ø 10 mm) i omogućuje Vam rad sa obe ruke na svim uobičajenim zidnim površinama u unutrašnjem prostoru.
Funkcioniše na ovaj način
- Ciljanje: Pošto ste markirali željeno mesto bušenja DDC 50 sasvim jednostavno postavite na Vašu bušilicu i pozicionirajte ga iznad Vašeg markera.
- Pritiskanje: Onda DDC 50 pritisnite na zid – sa startom funkcije vakuumskog držača uređaj se tokom celokupnog procesa bušenja samostalno pridržava za podlogu.
- Bušenje: Bušenje pomoću DDC 50 se u potpunosti vrši bez problema. Uređaj čvrst naleže na zid, a Vi za bušenje imate slobodne obe ruke.
- Otpuštanje: Posle bušenja vakuum se jednostavno otpuštate aktiviranjem dugmeta za ventilaciju i sa zida skidate DDC 50. Vaše mesto bušenja je čisto i sva prašina je u potpunosti usisana.
- Pražnjenje: Otvorite DDC 50 i ispraznite sakupljenu prašinu od bušenja. Naknadno čišćenje nije više potrebno.
Brzo i jednostavno metenje
Za malo nečistoće u međuvremeni nije Vam svaki put potreban usisivač za prašinu: Nova akumulatorska metla K55 čisti brzo, komforno i temeljno. Bez kabla i zahvaljujući akumulatorskom režimu rada odgovara svakom mestu, a zahvaljujući maloj težini uz to je naročito okretna. Inteligentna konstrukcija dozvoljava metenje do samog ruba do na 1mm. Tako glatko možete da zaboravite đubrovnike i metle.
- Pomoću drške četku možete da izvadite radi čišćenja ili da je zamenite.
- Akumulatorsku bateriju možete da izvadite u da je eksterno napunite. Pomoću zamenske akumulatorske baterije (specijalan pribor) možete jednostavno da nastavite sa radom.
- K55 Plus mete pomoću bočno položene četke do na razmak od 1mm do ruba.
- Veliki rezervoar za đubre možete jednostavno i komforno da izvadite i ispraznite.
Višenamenski usisivači
Mnogostrani Kärcher višenamenski usisivači mogu univerzalno da se primenjuju, ubedljivi su zahvaljujući svojoj natprosečnoj usisnoj snazi, uzorno su energetski efikasni, poseduju koncept vađenja filtera nove vrste kao i specijalno razvijen pribor.
Svejedno da li je nečistoća suva, mokra, gruba ili fina: Kärcher višenamenski usisivači konstantno brinu za optimalnu apsorpciju nečistoće i perfektne rezultate u čišćenju. Ukratko: Kärcher za svaku potrebu i zahtev nudi odgovarajuće rešenje - kako za intenzivnu upotrebu tako i za povremenu primenu.
Nova inovativna tehnika vađenja filtera koja je ugrađena od srednje klase omogućuje komfornu demontažu filtera u roku od sekunde. Pri tome je ravan faltasti filter poznat iz profesionalne oblasti smešten u kasetu u glavi uređaja – za ekstra brzu demontažu u dva koraka. Jednostavno otklopite kasetu filtera, izvadite filter - gotovo!
Prednosti u pregledu: brža i udobnija demontaža filtera, nema kontakta sa nečistoćom, nema širenja prašine.
Zahvaljujući kompletno novorazvijenom priboru kao što su mlaznice za pod, cevi, usisno crevo i drška svi novi modeli garantuju perfektne rezultate u čišćenju i najviši stepen komfora prilikom primene. Svaka vrsta nečistoće može brzo i bez ostataka da se usisa.
Prednosti u pregledu: perfektni rezultati u čišćenju, najviši stepen komfora, minimalan utrošak snage, maksimalna sloboda pokreta, nema zapušenja, nema prekida rada.
Zahvaljujući integrisanoj funkciji čišćenja filtera zaprljani filteri kod svih top uređaja serije MV 5-6 aktiviranjem tastera za čišćenje mogu brzo i efikasno da se očiste. Takođe u slučaju teških zadataka u čišćenju usisna snaga može ponovo da se proizvede. Prednosti u pregledu: nije neophodno ručno čišćenje, nema kontakta sa nečistoćom, brza ponovna proizvodnja usisne snage.
Odgovarajući uređaji i pribor
DCC 50
Usisavanje posle bušenja – bilo nekad.
Akumulatorske metle
Malo nečistoće – nije tema: Kärcher akumulatorske metle odmah počiste.
Višenamenski usisivači
Najjači višenamenski usisivač svih vremena.