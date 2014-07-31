Bušenje, metenje, usisavanje

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Bez prašine_Bušenje

Bušenje bez prašine

Pomoću uređaja za sakupljanje prašine kod bušenja DDC 50 profesionalca u čišćenju firme Kärcher posao možete da završite sasvim bez prašine. Nije Vam potrebna pomoć neke druge osobe, a takođe ni dodatni pribor ili uređaj, kao što je na primer usisivač prašine. DDC 50 možete da upotrebljavate uz svaku bušilicu (maks. veličina burgije ø 10 mm) i omogućuje Vam rad sa obe ruke na svim uobičajenim zidnim površinama u unutrašnjem prostoru.

Funkcioniše na ovaj način 

  1. Ciljanje: Pošto ste markirali željeno mesto bušenja DDC 50 sasvim jednostavno postavite na Vašu bušilicu i pozicionirajte ga iznad Vašeg markera.
  2. Pritiskanje: Onda DDC 50 pritisnite na zid – sa startom funkcije vakuumskog držača uređaj se tokom celokupnog procesa bušenja samostalno pridržava za podlogu.
  3. Bušenje: Bušenje pomoću DDC 50 se u potpunosti vrši bez problema. Uređaj čvrst naleže na zid, a Vi za bušenje imate slobodne obe ruke.
  4. Otpuštanje: Posle bušenja vakuum se jednostavno otpuštate aktiviranjem dugmeta za ventilaciju i sa zida skidate DDC 50. Vaše mesto bušenja je čisto i sva prašina je u potpunosti usisana.
  5. Pražnjenje: Otvorite DDC 50 i ispraznite sakupljenu prašinu od bušenja. Naknadno čišćenje nije više potrebno.
Brzo i jednostavno metenje

Brzo i jednostavno metenje

Za malo nečistoće u međuvremeni nije Vam svaki put potreban usisivač za prašinu: Nova akumulatorska metla K55 čisti brzo, komforno i temeljno. Bez kabla i zahvaljujući akumulatorskom režimu rada odgovara svakom mestu, a zahvaljujući maloj težini uz to je naročito okretna. Inteligentna konstrukcija dozvoljava metenje do samog ruba do na 1mm. Tako glatko možete da zaboravite đubrovnike i metle.

  • Pomoću drške četku možete da izvadite radi čišćenja ili da je zamenite.
  • Akumulatorsku bateriju možete da izvadite u da je eksterno napunite. Pomoću zamenske akumulatorske baterije (specijalan pribor) možete jednostavno da nastavite sa radom.
  • K55 Plus mete pomoću bočno položene četke do na razmak od 1mm do ruba.
  • Veliki rezervoar za đubre možete jednostavno i komforno da izvadite i ispraznite.
Višenamenski usisivači

Višenamenski usisivači

Mnogostrani Kärcher višenamenski usisivači mogu univerzalno da se primenjuju, ubedljivi su zahvaljujući svojoj natprosečnoj usisnoj snazi, uzorno su energetski efikasni, poseduju koncept vađenja filtera nove vrste kao i specijalno razvijen pribor.

Svejedno da li je nečistoća suva, mokra, gruba ili fina: Kärcher višenamenski usisivači konstantno brinu za optimalnu apsorpciju nečistoće i perfektne rezultate u čišćenju. Ukratko: Kärcher za svaku potrebu i zahtev nudi odgovarajuće rešenje - kako za intenzivnu upotrebu tako i za povremenu primenu.

MV_Zamena filtera

Nova inovativna tehnika vađenja filtera koja je ugrađena od srednje klase omogućuje komfornu demontažu filtera u roku od sekunde. Pri tome je ravan faltasti filter poznat iz profesionalne oblasti smešten u kasetu u glavi uređaja – za ekstra brzu demontažu u dva koraka. Jednostavno otklopite kasetu filtera, izvadite filter - gotovo!
Prednosti u pregledu: brža i udobnija demontaža filtera, nema kontakta sa nečistoćom, nema širenja prašine.

MV_Pribor

Zahvaljujući kompletno novorazvijenom priboru kao što su mlaznice za pod, cevi, usisno crevo i drška svi novi modeli garantuju perfektne rezultate u čišćenju i najviši stepen komfora prilikom primene. Svaka vrsta nečistoće može brzo i bez ostataka da se usisa.
Prednosti u pregledu: perfektni rezultati u čišćenju, najviši stepen komfora, minimalan utrošak snage, maksimalna sloboda pokreta, nema zapušenja, nema prekida rada.

MV_Čišćenje filtera

Zahvaljujući integrisanoj funkciji čišćenja filtera zaprljani filteri kod svih top uređaja serije MV 5-6 aktiviranjem tastera za čišćenje mogu brzo i efikasno da se očiste. Takođe u slučaju teških zadataka u čišćenju usisna snaga može ponovo da se proizvede. Prednosti u pregledu: nije neophodno ručno čišćenje, nema kontakta sa nečistoćom, brza ponovna proizvodnja usisne snage.

Odgovarajući uređaji i pribor

DCC 50

Usisavanje posle bušenja – bilo nekad.

Akumulatorske metle

Malo nečistoće – nije tema: Kärcher akumulatorske metle odmah počiste.

Višenamenski usisivači

Najjači višenamenski usisivač svih vremena.