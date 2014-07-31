Bušenje, metenje, usisavanje

Višenamenski usisivači

Mnogostrani Kärcher višenamenski usisivači mogu univerzalno da se primenjuju, ubedljivi su zahvaljujući svojoj natprosečnoj usisnoj snazi, uzorno su energetski efikasni, poseduju koncept vađenja filtera nove vrste kao i specijalno razvijen pribor.

Svejedno da li je nečistoća suva, mokra, gruba ili fina: Kärcher višenamenski usisivači konstantno brinu za optimalnu apsorpciju nečistoće i perfektne rezultate u čišćenju. Ukratko: Kärcher za svaku potrebu i zahtev nudi odgovarajuće rešenje - kako za intenzivnu upotrebu tako i za povremenu primenu.