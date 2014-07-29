Čišćenje tapacirunga

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Čišćenje tapacirunga

Usisivači za pranje - za temeljne rezultate čišćenja

Kärcher usisivači za pranje brinu za dubinsku i temeljnu čistoću na tepisima. Tečnost za čišćenje pomoću pritiska prodire duboko i usisava se zajedno sa rastvorenom prljavštinom. Mast, prljavština i neugodni mirisi se efikasno odstranjuju.

Princip pranja i usisavanja

Prilikom pranja i usisavanja vodu sa sredstvom za čišćenje raspršujete u jednom radnom koraku, a nečistoću odmah potom usisavate.

Higijenski i čisto

Kärcher usisivač za pranje nije samo najadekvatniji za one koji imaju alergiju. U ciljnu grupu spadaju i domaćinstva sa životinjama.

Čišćenje tapacirunga_Usisivači sa vodenom filterom

Usisivači prašine sa inovativnom tehnologijom vodenog filtera

Drugačije nego kod konvencionalnog usisivača prašine sa filter vrećom novo razvijeni usisivač prašine DS 5.800 sa vodenim filterom počiva na prirodnoj snazi
vode, koja se u filteru kovitla velikom brzinom. Usisana nečistoća se vodi kroz vodeni vrtlog, pouzdano se filtrira iz vazduha i vezuje sa vodom. Rezultat: izuzetno svež, čist izduvni vazduh.

Naročito lako čišćenje vodenog filtera

Pojedinačne delove vodenog filtera jednostavno držite pod mlazom tekuće vode - gotovo. Sasvim brzo i bez muke.

Usisivači za pranje

Dubinska i temeljna čistoća.

Sredstva za impregniranje tekstila

Visokoefikasna zaštita.

Usisivači za prašinu sa vodenim filterom

Zahvaljujući vodenom filteru filtrira 99,9 % svih čestica iz vazduha.

Turbo mlaznica za tapacirane površine

Veoma temeljito čišćenje tapaciranih površina. Idealno za životinjske dlake.