Čišćenje tapacirunga
Usisivači za pranje - za temeljne rezultate čišćenja
Kärcher usisivači za pranje brinu za dubinsku i temeljnu čistoću na tepisima. Tečnost za čišćenje pomoću pritiska prodire duboko i usisava se zajedno sa rastvorenom prljavštinom. Mast, prljavština i neugodni mirisi se efikasno odstranjuju.
Princip pranja i usisavanja
Prilikom pranja i usisavanja vodu sa sredstvom za čišćenje raspršujete u jednom radnom koraku, a nečistoću odmah potom usisavate.
Higijenski i čisto
Kärcher usisivač za pranje nije samo najadekvatniji za one koji imaju alergiju. U ciljnu grupu spadaju i domaćinstva sa životinjama.
Usisivači prašine sa inovativnom tehnologijom vodenog filtera
Drugačije nego kod konvencionalnog usisivača prašine sa filter vrećom novo razvijeni usisivač prašine DS 5.800 sa vodenim filterom počiva na prirodnoj snazi
vode, koja se u filteru kovitla velikom brzinom. Usisana nečistoća se vodi kroz vodeni vrtlog, pouzdano se filtrira iz vazduha i vezuje sa vodom. Rezultat: izuzetno svež, čist izduvni vazduh.
Naročito lako čišćenje vodenog filtera
Pojedinačne delove vodenog filtera jednostavno držite pod mlazom tekuće vode - gotovo. Sasvim brzo i bez muke.
Usisivači za pranje
Dubinska i temeljna čistoća.
Sredstva za impregniranje tekstila
Visokoefikasna zaštita.
Usisivači za prašinu sa vodenim filterom
Zahvaljujući vodenom filteru filtrira 99,9 % svih čestica iz vazduha.
Turbo mlaznica za tapacirane površine
Veoma temeljito čišćenje tapaciranih površina. Idealno za životinjske dlake.