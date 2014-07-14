Čišćenje cevi

Čišćenje cevi - inovativno Kärcher sistemsko rešenje

Ponekad se dodaje jednostavno samo jedan odvod, ali često puta isto tako cela cev. Ovde kućna sredstva najčešće više ne pomažu i trebalo bi da posegnete za Kärcher profesionalnim čišćenjem cevi.

Kako funkcioniše čišćenje cevi?

Četiri u nazad usmerena kompresorska mlaza guraju crevo kroz cev i na taj način razbijaju blokadu. Kontinuirani marker i prsten markera označavaju napredovanje unutar cevi. Fleksibilna 15 m i 7,5 m duga kvalitetna creva su ojačana tekstilnim opletom i raspolažu ekstra kratkom mesinganom mlaznicom za optimalnu pokretljivost u cevi. Pored toga crevo je opremljeno zaštitom o d savijanja i mesinganim priključkom - za dugotrajnost.

Kada bi trebalo da se izvrši čišćenje cevi?

Često se šire neprijatni mirisi - takođe u toaletu. Pre svega onda, kada sa Vašim cevima za otpadnu vodu nešto nije u redu. Ovaj miris nastaje prvo u blizini odvoda, ali u principu takođe može da se proširi po celom stanu. U najgorem slučaju su cevi tako zapušene da voda odnosno otpadna voda uopšte više ne otiče.