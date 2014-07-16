Čišćenje pomoću pare
Mogućnosti primene
Mogućnosti primene naših parnih čistača su raznovrsne i pored čišćenja para Vam takođe prilikom peglanja i nege tekstila pruža izvanredne usluge. Ovde otkrijte raznovrsne primene pare i neka Vas iznenadi mnoštvo mogućnosti:
Čišćenje podova sa pločicama
Za čišćenje u međuvremenu odnosno naknadno čišćenje molimo upotrebljavajte krpu, koja se preklapa, a u mlaznici za pod možete da je rastegnete. Za naročito temeljno čišćenje takođe možete da upotrebljavate mikrofiber krpu (specijalan pribor).
Posle puštanja pare mlaznicu brzo povucite tamo i ovamo, pri čemu ne morate neprekidno da dodajete paru. Kako biste dobili čiste fuge, mlaznicu ne bi trebalo da pomerate samo poprečno, nego takođe jednom namerno
dijagonalno na fugu.
Usisavanje:
Pre čišćenja pomoću pare preporučujemo da usisate podove. Laminatne podove tretirajte samo, ako ste sigurni da su stručno postavljeni i zalepljeni.
Čišćenje laminatnih podova
Prepolovljenom količinom pare možete da čistite laminat ili impregnirani parket (nikako nauljen ili voskiran!). Količinu pare regulišete na parnom pištolju. Radite pomoću 2 krpe (= 4 položaja), kako bi što je moguće manje pare dospelo direktno na površinu. Parnu mlaznicu nemojte dugo da zadržavate na jednom mestu, kako pod ne bi postao previše mokar. Neznatni ostaci vlage se onda brzo suše i ne ostavljaju tragove linija.
Savet:
Pre čišćenja pomoću pare preporučujemo da usisate podove. Laminat tretirajte samo, ako ste sigurni da su stručno postavljeni i zalepljeni.
Čišćenje kupatila i WC-a
Munjevito brzo i blistavo čisto: Za čišćenje zidnih pločica, staklenih površina i ogledala, armatura, fuga, pukotina itd.
Ostaci kamenca i sapuna
Pomoću abrazivne krpe (set mikrofiber krpa za kupatilo) bez muke možete da otklonite čak i tvrdokorne ostatke kamenca i sapuna.
Čišćenje armatura
- Kako ne biste izgrebali hromirane i prohromske armature, upotrebljavate isključivo mlaznicu sa tačkastim mlazom. Držite je sasvim blizu objekta koji treba da čistite i sačekajte, dok se kamenac ne rastvori. Ukoliko ostane još uvek tvrdokoran ili se nalazi na nepovoljnom mestu, mlaznica se oprema četkom. Onda mesto izribajte snažnim udarima pare. Čišćenje armatura.
- Ako je sloj masti već stariji, nećete izaći na kraj konstantnim ribanjem i pritiskanjem. Molimo tome uvek dodajte paru.
- Postepeno se mast sakuplja na krpi. Iz tog razloga bi u međuvremenu trebalo da promenite krpu.
- Za rezultat bez tragova crta, očišćenu površinu naknadno ispolirajte pomoću žute mikrofiber krpe.
- Pomoću direktnog parenja i brzog pokreta ribanja rastvaraju se čak i tvrdokorne skorele nečistoće.
- Deblje slojeve kamenca pre toga nakapajte sirćetom ili limunskom kiselinom i ostavite da deluje.
- Osim toga: Redovno naparivanje sprečava naslage kamenca u budućnosti
Čišćenje prozora i ogledala
- Pre prve primene parnog čistača najpre izvršite temeljno čišćenje: Pomoću ručne mlaznice i krpe za paru u potpunosti oribajte stakla. Savet za zimu: U slučaju kada su stakla veoma hladna zagrejte ih sa razmaka od otprilike 5 cm.
- Zatim pomoću mlaznice sa tačkastim mlazom naparite staklene površine odozgo na dole.
- Posle toga pomoću izvlakača u više poteza „vodu od pare“ takođe svucite na dole. Kako biste sprečili formiranje tragova linija, gumeni deo s vremena na vreme obrišite suvom krpom.
- Ako prilikom prevlačenja gumenim delom ostane još neka kap preostale vode na površini – nikakav problem. Možete sasvim jednostavno da ih obrišete krpom i to bez tragova crta.
Čišćenje fuga na pločicama
- Za ciljano čišćenje fuga namenjena je mlaznica sa tačkastim mlazom, na koju bi dodatno trebalo da nataknete okruglu četku.
- Pomoću direktnog parenja i brzog pokreta ribanja rastvaraju se čak i tvrdokorne skorele nečistoće.
- Posle čišćenja parom površinu osušite krpom. Pažnja kod silikonskih fuga: samo kratko naparite, da biste sačuvali materijal.
Uklanjanje naslaga masti
- Prohrom je u trendu – ipak dobro izgleda samo bez sloja masti. Ovde postižete naročito dobre rezultate uz pomoć meke navlake od plišanog velura i žute mikrofiber krpe (specijalan pribor) iz kuhinjskog seta krpa od mikrofibera.
- Ako je sloj masti već stariji, nećete izaći na kraj konstantnim ribanjem i pritiskanjem. Molimo tome uvek dodajte paru.
- Postepeno se mast sakuplja na krpi. Iz tog razloga bi u međuvremenu trebalo da promenite krpu.
- Za rezultat bez tragova crta, očišćenu površinu naknadno ispolirajte pomoću žute mikrofiber krpe.
Čišćenje ravne ploče za kuvanje i šporeta
- Za mnoge metode čišćenja je polje od staklene keramike problematična zona – ali ne i za parne čistače. Na okruglu četku se navlači takozvana prohromska spirala. Dobićete je u svakom odeljenju za domaćinstvo.
- Bez straha, jer u kombinaciji sa parom ne ostaju ogrebotine na staklenom polju. Para prilikom čišćenja formira jednu vrstu kliznog sloja. Fuge i rubove na okvirima stakla možete da čistite bez navlake pomoću mlaznice sa tačkastim mlazom ili okrugle četke (okrugla četka se pričvršćuje na mlaznicu sa tačkastim mlazom).
Osvežavanje odeće
Pomoću dodatne mlaznice za odeću osvežavanje odeće takođe postaje dečija igra. Pomoću integrisanog odstranjivača dlačica bez po muke uklanjate dlake i dlačice sa komada odeće. Preklopi na zavesama i odeći se peglaju sasvim jednostavno, a da pre toga ne morate da ih polažete na dasku za peglanje. Neprijatni mirisi se takođe pouzdano uklanjaju. Pravo olakšanje!
Para je prirodna i temeljna
Jednostavno, biološki čisto i ekološki: Čišćenje pomoću pare je najprirodnija vrsta čišćenja - a na taj način idealna alternativa za konvencionalno čišćenje. Mogućnosti primene su raznovrsne i pored čišćenja para Vam takođe prilikom peglanja i nege tekstila pruža izvanredne usluge. Na taj način Vam para štedi dragoceno vreme, koje možete da stavite na raspolaganje za druge stvari. Dakle, šta se nalazi bliže, nego da iskoristite snagu pare za male i velike zadatke u domaćinstvu?
Kako čišćenje parom čini naš život lakšim.
Daleko pre nego što je čovek razmišljao o čistoći, na zemlji je – u vulkanima i gejzirima – nastala vodena para. Ipak tek posle 1700. godine sazrelo je vreme za praktičnu primenu snage vodene pare. Izrazito moderna praktična primena vodene pare je čišćenje parom.
Zašto je čišćenje pomoću pare ekološko?
Sasvim jasno: Čišćenje pomoću pare je čišćenje bez hemije. Sama veza snage pare i temperature pare rastvara tvrdokorne nečistoće i na taj način sredstva za čišćenje čini suvišnim. To čuva osnovu našeg života, vodu, ali u Vašu kasu u domaćinstvu.
Čišćenje parom rasterećuje prirodu i resurse, ali još u jednom drugom pogledu: Na taj način na primer nema uklanjanja na otpad ambalažnih materijala od sredstava za čišćenje – to, kad podvučete crtu, štedi energiju i primenu sirovina.
Uz to izrazito štedite vodu prilikom čišćenja pomoću pare: Već od jednog litra normalne vode iz cevi postane oko 1700 litara pare! To je dovoljno za otprilike 20 minuta čišćenja parom – što zadovoljava kompletno čišćenje manjeg stana. A pošto je struja potrebna samo prilikom zagrevanja, njena potrošnja se takođe održava u granicama.
Zašto je čišćenje pomoću pare zdravije?
Ko čisti pomoću pare, štiti sebe i svoju porodicu. Jer kondenzat pare na očišćenim površinama nasuprot rastvorima za čišćenje za sobom ne ostavlja ostatke koji potencijalno mogu da izazovu alergiju. To je naročito važno za malu decu, koja rado stavljaju predmete u usta. Takođe nezgode zbog pogrešne primene nekog sredstva za čišćenje, iritacije na koži ili druga ugrožavanja zdravlja zbog supstanci za čišćenje uz pomoć pare nisu više tema.
Da odahnu i oni koji imaju alergiju. Pošto para vezuje prašinu i na taj način se ne kovitlaju alergeni (grinje iz kućne prašine i njihove izlučevine), osetno se poboljšava klima u prostoriji. Na posletku, ali ne bez važnosti, telesni napor je pomoću pare znatno manji – jer para jednostavno radi za Vas.
Kako iznova otkrivate vodu kao sredstvo za čišćenje
Zašto para ima tako visok stepen dejstva u čišćenju?
Tajna pare koja čisti leži u kombinaciji parnog udara i temperature. Na taj način se nečistoća ne samo lakše razlaže, nego i mnogo jednostavnije možete da dođete do teško dostupnih sektora i da na taj način čistite temeljnije. A sve to sasvim bez hemije! U pojedinačnim slučajevima snagu rastvaranja pare možete još da potpomognete mehaničkim dejstvom, na primer pomoću četke ili krpe. Osim toga: Pošto proizvodnja pare demineralizuje vodu, vodena para naših uređaja za sobom ne ostavlja ni ostatke kamenca niti tragove linija od ribanja.
Zašto pomoću pare sve teče mnogo brže i jednostavnije?
Para udara ritam. Čak i tvrdokornu i nečistoću koja sadrži mast para brzinom koja se meri sekundama vlaži i rastvara. U većini slučajeva možete da se odreknete dugotrajnog ribanja. Isto tako prilikom peglanja štedite mnogo vremena, jer pre na prvom mestu zahvaljujući pari ne treba dodatno da vlažite veš, na drugom mestu je odeća značajno brže ispeglana.
A možda i najbolje: Za različite primene u čišćenju potreban Vam je samo jedan jedini uređaj, koji sve može: Vaš parni čistač. Tako Vam jednostavno ostaje više vremena za zaista lepe stvari u životu.
Kako funkcioniše parni čistač?
U osnovi parni čistač funkcioniše slično kao ekspres lonac za kuvanje. Voda se zagreva u zatvorenom kotlu parnog čistača, dok ne provri – tako nastaje para. To u zavisnosti od uređaj traje otprilike jedan do šest minuta po litru vode.
Savet: Para se najbolje razvija ako rezervoar nije napunjen do vrha. Inače je na početku previše mokra i prejako vlaži. Ukoliko voda vri, para se u doziranim količinama ispušta preko „parnog pištolja“. Što je pritisak pare viši, to je veća brzina njenog ispuštanja – a na taj način i njena snaga rastvaranja nečistoće. Uistinu sasvim jednostavno. Savet: Topla voda ubrzava proces zagrevanja. Pritisak u kotlu pri tome raste na do 4 bar u zavisnosti od tipa uređaja.
Dobro je da znate:
Kärcher parni čistači ispunjavaju sve norme u pogledu sigurnosti. TÜV i sertifikati internacionalnih laboratorija za testiranje to i pokazuju. Podrazumeva se da su svi delovi koji provode električnu struju zaštićeni od prskanja vode.
7 dobrih razloga za čišćenje parom:
- Para čisti i ne šteti životnoj sredini – bez sredstava za čišćenje i uz malu potrošnju vode.
- Para čisti higijenski čisto – takođe i teško dostupna mesta.
- Para čisti bez muke – bez ribanja i poliranja.
- Para čisti zdravije – bez sredstava za čišćenje.
- Para može mnogostrano da se primenjuje – za čišćenje kuhinje, kupatila ili prozora, kao i za peglanje i negu tekstila.
- Para štedi vreme – jer je čišćenje brže.
- Para štedi novac – pošto su sredstva za čišćenje nepotrebna.