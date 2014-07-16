Para je prirodna i temeljna

Jednostavno, biološki čisto i ekološki: Čišćenje pomoću pare je najprirodnija vrsta čišćenja - a na taj način idealna alternativa za konvencionalno čišćenje. Mogućnosti primene su raznovrsne i pored čišćenja para Vam takođe prilikom peglanja i nege tekstila pruža izvanredne usluge. Na taj način Vam para štedi dragoceno vreme, koje možete da stavite na raspolaganje za druge stvari. Dakle, šta se nalazi bliže, nego da iskoristite snagu pare za male i velike zadatke u domaćinstvu?

Kako čišćenje parom čini naš život lakšim.

Daleko pre nego što je čovek razmišljao o čistoći, na zemlji je – u vulkanima i gejzirima – nastala vodena para. Ipak tek posle 1700. godine sazrelo je vreme za praktičnu primenu snage vodene pare. Izrazito moderna praktična primena vodene pare je čišćenje parom.

Zašto je čišćenje pomoću pare ekološko?

Sasvim jasno: Čišćenje pomoću pare je čišćenje bez hemije. Sama veza snage pare i temperature pare rastvara tvrdokorne nečistoće i na taj način sredstva za čišćenje čini suvišnim. To čuva osnovu našeg života, vodu, ali u Vašu kasu u domaćinstvu.

Čišćenje parom rasterećuje prirodu i resurse, ali još u jednom drugom pogledu: Na taj način na primer nema uklanjanja na otpad ambalažnih materijala od sredstava za čišćenje – to, kad podvučete crtu, štedi energiju i primenu sirovina.

Uz to izrazito štedite vodu prilikom čišćenja pomoću pare: Već od jednog litra normalne vode iz cevi postane oko 1700 litara pare! To je dovoljno za otprilike 20 minuta čišćenja parom – što zadovoljava kompletno čišćenje manjeg stana. A pošto je struja potrebna samo prilikom zagrevanja, njena potrošnja se takođe održava u granicama.

Zašto je čišćenje pomoću pare zdravije?

Ko čisti pomoću pare, štiti sebe i svoju porodicu. Jer kondenzat pare na očišćenim površinama nasuprot rastvorima za čišćenje za sobom ne ostavlja ostatke koji potencijalno mogu da izazovu alergiju. To je naročito važno za malu decu, koja rado stavljaju predmete u usta. Takođe nezgode zbog pogrešne primene nekog sredstva za čišćenje, iritacije na koži ili druga ugrožavanja zdravlja zbog supstanci za čišćenje uz pomoć pare nisu više tema.

Da odahnu i oni koji imaju alergiju. Pošto para vezuje prašinu i na taj način se ne kovitlaju alergeni (grinje iz kućne prašine i njihove izlučevine), osetno se poboljšava klima u prostoriji. Na posletku, ali ne bez važnosti, telesni napor je pomoću pare znatno manji – jer para jednostavno radi za Vas.