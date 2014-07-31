50% brže peglanje

Pomoću Kärcher sistema za peglanje na parni pritisak utrošak vremena za peglanje možete da redukujete za polovinu! Kärcher daska za peglanje raspolaže usisavanjem pare i funkcijom naduvavanja. Zahvaljujući usisavanju pare veš se upija i fiksira, a vlažnost se nasuprot tome usisava. Zahvaljujući funkciji naduvavanja površina za peglanje može da se naduva kao balon. To sprečava formiranje preklopa i kod osetljivih materijala.

Stanica za peglanje na paru SI 2.600 CB naročito dobra za velike količine veša i nudi maksimalan komfor tokom primene. Pouzdani univerzalno primenljivi parni čistač SC 2.600 CB uz aktivnu dasku za peglanje AB 1000 čini savršen tim za prvoklasne rezultate u peglanju i čišćenju.