Peglanje na paru
50% brže peglanje
Pomoću Kärcher sistema za peglanje na parni pritisak utrošak vremena za peglanje možete da redukujete za polovinu! Kärcher daska za peglanje raspolaže usisavanjem pare i funkcijom naduvavanja. Zahvaljujući usisavanju pare veš se upija i fiksira, a vlažnost se nasuprot tome usisava. Zahvaljujući funkciji naduvavanja površina za peglanje može da se naduva kao balon. To sprečava formiranje preklopa i kod osetljivih materijala.
Stanica za peglanje na paru SI 2.600 CB naročito dobra za velike količine veša i nudi maksimalan komfor tokom primene. Pouzdani univerzalno primenljivi parni čistač SC 2.600 CB uz aktivnu dasku za peglanje AB 1000 čini savršen tim za prvoklasne rezultate u peglanju i čišćenju.
Saveti za optimalno peglanje
- Prilikom peglanja na parni pritisak svoju peglu stavite na maksimalnu temperaturu. Kontinuirano ispuštanje pare pri tome sprečava pregrevanje Vašeg veša – svejedno, da li je od pamuka, svile ili lana
- Specijalan pribor podloge pegle sa zaštitom od prianjanja: pomoću nje osetljivi i tamni materijali ne dobijaju mesta koja se sjaje (npr. lan). Majice sa aplikacijom na taj način ne morate više da peglate u levo.
- Parni pritisak je toliko jak da i debele farmerke treba da peglate samo sa jedne strane. Peglu nemojte previše da pritiskate i polako prelazite preko komada veša – parni pritisak radi za Vas.
Dampfbügelstation
Dvostruka funkcija: peglanje i čišćenje na paru.
Pegla na parni pritisak
Kvalitetna pegla na parni pritisak sa glatkom podlogom od prohroma, u atraktivnoj žuto/crnoj kombinaciji boja.
Podloga pegle sa zaštitom od prianjanja
Podloga pegle sa zaštitom od prianjanja za peglu na parni pritisak.