Nelepljiva podloga pegle za l 6006
Nelepljiva podloga za parnu peglu I 6006 s lako pokretnom grejnom pločom od nerđajućeg čelika. Savršena za peglanje osetljivih materijala poput svile, lana, crne odeće i čipke.
Savršeni rezultati peglanja: od majica sa štampom do skupe čipke. Nelepljiva podloga za parnu peglu I 6006 s lako pokretnom grejnom pločom od nerđajućeg čelika nežna je prema vašoj odeći i živcima. Teflonska podloga savršena je za peglanje osetljivih materijala kao što su svila, lan, crna odeća, čipka i majice sa štampom, brinući se da izgledaju kao novi. Savršeno rešenje za bezbrižno peglanje bez usijanih mesta i tragova.
Obeležja i prednosti
Otvori za odvod pare na podnožju pegle
- Optimalna distribucija pare
Specifikacije
Tehnički podaci
|Boja
|srebrena
|Težina sa ambalažom (kg)
|0,2
|Dimenzije (D x Š x V) (mm)
|285 x 135 x 19