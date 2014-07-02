Savršeni rezultati peglanja: od majica sa štampom do skupe čipke. Nelepljiva podloga za parnu peglu I 6006 s lako pokretnom grejnom pločom od nerđajućeg čelika nežna je prema vašoj odeći i živcima. Teflonska podloga savršena je za peglanje osetljivih materijala kao što su svila, lan, crna odeća, čipka i majice sa štampom, brinući se da izgledaju kao novi. Savršeno rešenje za bezbrižno peglanje bez usijanih mesta i tragova.