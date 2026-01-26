Izuzetno zgodan SC 4 EasyFix Iron čisti bez hemikalija i može se koristiti bilo gde u kući. Koristeći regulaciju pare u dva koraka, intenzitet pare se može prilagoditi površini i prljavštini. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Korišćenjem odgovarajućeg pribora, uređaj obezbeđuje odlične rezultate čišćenja na pločicama, pločama za kuvanje, aspiratorima, pa čak i na najmanjim prazninama. Čak i tvrdokorna prljavština se pouzdano uklanja. Isporučena pegla pod pritiskom na paru skraćuje uobičajeno vreme peglanja za polovinu. Podna mlaznica EasiFik ima impresivnu kombinaciju fleksibilnog spoja za odličnu ergonomiju i lamelne tehnologije za savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sistemu na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez kontakta sa prljavštinom. Rezervoar za vodu koji se može ukloniti može se trajno dopuniti – za nesmetano čišćenje. Ostali detalji opreme: integrisani odeljak za odlaganje kablova, odeljak za odlaganje pribora, parking pozicija za podnu mlaznicu.