Parni čistač SC 4 EasiFik Iron sa EasyFix podnom mlaznicom i peglom pod pritiskom na paru. Incl. Rezervoar za vodu koji se može trajno puniti za neprekidno čišćenje. ​

Izuzetno zgodan SC 4 EasyFix Iron čisti bez hemikalija i može se koristiti bilo gde u kući. Koristeći regulaciju pare u dva koraka, intenzitet pare se može prilagoditi površini i prljavštini. Temeljno čišćenje sa Karcher parnim čistačem uklanja 99,999% virusa¹⁾ i 99,99% svih uobičajenih bakterija u domaćinstvu²⁾ sa tipičnih tvrdih površina u domaćinstvu. Korišćenjem odgovarajućeg pribora, uređaj obezbeđuje odlične rezultate čišćenja na pločicama, pločama za kuvanje, aspiratorima, pa čak i na najmanjim prazninama. Čak i tvrdokorna prljavština se pouzdano uklanja. Isporučena pegla pod pritiskom na paru skraćuje uobičajeno vreme peglanja za polovinu. Podna mlaznica EasiFik ima impresivnu kombinaciju fleksibilnog spoja za odličnu ergonomiju i lamelne tehnologije za savršene rezultate čišćenja. Zahvaljujući praktičnom sistemu na kukice i petlje, krpa za čišćenje poda može se brzo i lako pričvrstiti na podnu mlaznicu i ponovo ukloniti bez kontakta sa prljavštinom. Rezervoar za vodu koji se može ukloniti može se trajno dopuniti – za nesmetano čišćenje. Ostali detalji opreme: integrisani odeljak za odlaganje kablova, odeljak za odlaganje pribora, parking pozicija za podnu mlaznicu.

Obeležja i prednosti
Parni čistač SC 4 EasyFix Iron: Odvojivi rezervoar za vodu s mogućnošću neprekidnog dopunjavanja
Čišćenje bez prekida i komforno punjenje vodom.
Parni čistač SC 4 EasyFix Iron: Komplet za čišćenje poda EasyFix sa savitljivim zglobom na podnoj mlaznici i udobnim pričvršćivanjem krpe za pod pomoću čička
Optimalni rezultati čišćenja na različitim tvrdim podovima u domaćinstvu zahvaljujući efikasnoj lamelnoj tehnologiji. Promena krpe bez kontakta s prljavštinom i zgodno postavljanje krpe za pod zahvaljujući sistemu sa čičkom. Ergonomsko, efikasno čišćenje uz potpun kontakt sa podom bez obzira na visinu korisnika, i to zahvaljujući savitljivom zglobu na mlaznici.
Parni čistač SC 4 EasyFix Iron: Integrisani odeljak za odlaganje kabla
Bezbedno odlaganje kabla i drugog pribora.
Parna pegla EasyFinish
  • Pegla na paru sa fiksnim postavkama temperature, automatskim isključivanjem i laka grejna ploča. Do 50% uštede vremena.
Multifunkcionalni pribor
  • Čišćenje različitih površina podnom mlaznicom, ručnom mlaznicom, okruglom četkom i drugim priborom, u skladu sa potrebama.
Krpa za čišćenje poda i poklopac za ručnu mlaznicu
  • Temeljno čišćenje i još bolje razlaganje i upijanje prljavštine.
Osigurač za zaštitu dece na pištolju za paru
  • Sistem zatvaranja pruža pouzdanu zaštitu od neprimerene upotrebe u slučaju kada se mala deca igraju uređajem.
Dvostepena regulacija količine pare
  • Protok pare može se individualno prilagoditi svakoj površini i nivou zaprljanosti.
Odlaganje pribora i parkirni položaj
  • Udobno odlaganje pribora. Parkirni položaj za jednostavno odlaganje mlaznice kod prekida tokom rada.
Prekidač za uključivanje/isključivanje na uređaju
  • Uključivanje i isključivanje uređaja je lako.
Specifikacije

Tehnički podaci

Sertifikat o ispitivanju¹⁾ Uništava 99,999% korona virusa¹⁾ i 99,99% bakterija²⁾
Površinski učinak po punjenju rezervoara (m²) cca. 100
Grejna snaga (W) 2000
Maks. pritisak pare (bar) max. 3,5
Dužina kabla (m) 4
Vreme zagrevanja (min) 4
Zapremina kotla (l) 0,5
Kapacitet rezervoara (l) 0,8
Faza (Ph) 1
Napon (V) 220 / 240
Frekvencija (Hz) 50 / 60
Boja bela
Težina bez pribora (kg) 4,1
Težina sa ambalažom (kg) 7,8
Dimenzije (D x Š x V) (mm) 380 x 251 x 273

¹⁾ Ispitivanja su pokazala da se pri čišćenju osetljivih mesta u trajanju od 30 sekundi uz maksimalni nivo pare i direktni kontakt sa površinom koja se čisti, pomoću Kärcher parnih čistača može ukloniti 99,999% virusa u omotaču poput koronavirusa i virusa gripa (osim virusa koji izaziva hepatitis B) sa tipičnih glatkih i tvrdih kućnih površina (testirani mikrob: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). / ²⁾ Pri temeljnom čišćenju Kärcher parnim čistačem biće uništeno 99,99% svih poznatih bakterija u domaćinstvu sa glatkih i tvrdih površina, pod uslovom da se čišćenje odvija pri brzini od 30 cm/s pri maksimalnom nivou pare i pri direktnom kontaktu sa površinom koja se čisti (testirani mikrob: Enterococcus hirae).

Scope of supply

  • EasyFix univerzalna krpa za čišćenje podova: 1 Kom
  • Navlaka od mikrovlakana za ručnu mlaznicu: 1 Kom
  • Prah za odstranjivanje kamenca: 3 Kom
  • Mlaznica sa tačkastim mlazom
  • Ručna mlaznica
  • Okrugla četka, crna: 1 Kom
  • Parna pegla EasyFinish
  • Mlaznica za pod: EasyFix
  • Broj parnih cevi: 2 Kom
  • Dužina parnih cevi: 0.5 m

Oprema

  • Osigurač za zaštitu dece
  • Sigurnosni ventil
  • Regulacija količine pare: staviti ručku (u dva koraka)
  • Rezervoar: može se ukloniti i može se dopuniti kad god je potrebno
  • Crevo za paru sa pištoljem: 2.3 m
  • Gvozdena veza
  • Integrisani prekidač za napajanje
  • Čuvanje pribora na uređaju
Područja primene
  • Tvrdi podovi
  • Armatura
  • Sudopere
  • Zidne pločice
  • Prozori i staklene površine
  • Izduvne kape
  • Ploče za kuvanje
  • Peglanje
Pribor
