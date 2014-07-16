Pločnici zarasli u mahovinu

Naši slučajevi iz prakse jasno pokazuju kako se pravilno radi pomoću kompresorskog čistača i na šta treba da se obrati pažnja.

A pomoću specijalnog pribora uređaji postaju pravi multifunkcionalni uređaji: mokro čišćenje mlazom, čišćenje cevi, čišćenje terasa ili ispumpavanje lokvi - a Vi ćete sigurno otkriti još drugih mogućnosti primene za svoj Kärcher!

Prilikom rada obratite pažnju na to, da je udarni pritisak odmah posle mlaznice najjači: to znači da tvrdokorne nečistoće čistite na malom razmaku, male nečistoće ili osetljive površine na većem razmaku.