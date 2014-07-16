Pločnici zarasli u mahovinu
Pločnici zarasli u mahovinu
Naši slučajevi iz prakse jasno pokazuju kako se pravilno radi pomoću kompresorskog čistača i na šta treba da se obrati pažnja.
A pomoću specijalnog pribora uređaji postaju pravi multifunkcionalni uređaji: mokro čišćenje mlazom, čišćenje cevi, čišćenje terasa ili ispumpavanje lokvi - a Vi ćete sigurno otkriti još drugih mogućnosti primene za svoj Kärcher!
Prilikom rada obratite pažnju na to, da je udarni pritisak odmah posle mlaznice najjači: to znači da tvrdokorne nečistoće čistite na malom razmaku, male nečistoće ili osetljive površine na većem razmaku.
- Pošto se mahovina se ne nalazi samo u debelom sloju na površini ploča, nego se takođe nalazi i u porama kamenih ploča, za skidanje mahovine se upotrebljava rotirajuća mlaznica.
- Ona proizvodi rotacioni mlaz: snaga čišćenja koncentrisanog tačkastog mlaza se kombinuje sa površinskim efektom ravnog mlaza.
- Kompresorski mlaz pri tome držite skoro vertikalno u odnosu na površinu ploče i polako prevlačite u razmaku od otprilike 20 do 30 cm od ruba jedne ploče zarasle mahovinom do druge.
- Zaštita od prskanja za rotirajuću mlaznicu (specijalan pribor) pri tome štiti od vode koja prska nazad.
Odgovarajući uređaji i pribor
Kompresorski čisači K 2 Premium Home
Za manje nečistoće.
Zaštita od prskanja
Zaštita od prskanja za rotirajuću mlaznicu. Pouzdano štiti korisnika od vode koja prska.