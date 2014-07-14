Spoljašnje čišćenje automobila

Kompresorski čistači - sasvim jednostavno čisto.

Ko još želi da se zadržava dugo ribajući? Na kraju krajeva postoje lepše zanimacije. Iako: uz Kärcher kompresorske čistače rad na čišćenju može da pričini pravo zadovoljstvo. Skupoceni, komforni i snažni uređaji u roku od sekunde rastvaraju čak najtvrdokornije nečistoće - brzo, jednostavno i bez muke pritiskom na dugme. A ruke ostaju uvek fino čiste. Ugodnije ne može da bude.

Čišćenje vozila učinjeno lakim.

Vidljivi sjaj – brže nego ikada: Šampon za automobile 3 u 1 garantuje optimalno čišćenje i negu vozila svih vrsta. Aktivni rastvarač nečistoće uklanja tvrdokorne nečistoće od ulja i masti bez problema. Formula za brzo sušenje olakšava naporno brisanje vozila. Formula za ultra sjaj može da povrati savršen sjaj Vašem vozilu.

Čišćenje nove generacije.

Revolucionarna Power WB 150 četka je prva četka, koja čisti pomoću visokog pritiska! Power četka čisti brzo, efikasno i čuvajući sve površine u spoljašnjoj sredini. Takođe i osetljive površine kao što je auto lak možete da čistite pomoću Power četke čuvajući površinu i uz punu efikasnost.