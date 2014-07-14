Čišćenje automobila
Spoljašnje čišćenje automobila
Kompresorski čistači - sasvim jednostavno čisto.
Ko još želi da se zadržava dugo ribajući? Na kraju krajeva postoje lepše zanimacije. Iako: uz Kärcher kompresorske čistače rad na čišćenju može da pričini pravo zadovoljstvo. Skupoceni, komforni i snažni uređaji u roku od sekunde rastvaraju čak najtvrdokornije nečistoće - brzo, jednostavno i bez muke pritiskom na dugme. A ruke ostaju uvek fino čiste. Ugodnije ne može da bude.
Čišćenje vozila učinjeno lakim.
Vidljivi sjaj – brže nego ikada: Šampon za automobile 3 u 1 garantuje optimalno čišćenje i negu vozila svih vrsta. Aktivni rastvarač nečistoće uklanja tvrdokorne nečistoće od ulja i masti bez problema. Formula za brzo sušenje olakšava naporno brisanje vozila. Formula za ultra sjaj može da povrati savršen sjaj Vašem vozilu.
Čišćenje nove generacije.
Revolucionarna Power WB 150 četka je prva četka, koja čisti pomoću visokog pritiska! Power četka čisti brzo, efikasno i čuvajući sve površine u spoljašnjoj sredini. Takođe i osetljive površine kao što je auto lak možete da čistite pomoću Power četke čuvajući površinu i uz punu efikasnost.
Čišćenje unutrašnjosti automobila
Proizvodi za unutrašnje čišćenje automobila.
Višenamenski usisivači su idealno namenjeni za unutrašnje čišćenje automobila. Sveobuhvatan set pribora za sve zadatke u čišćenju u automobilu kao što je na primer usisavanje prostora za kofere, prostora za noge, armaturne daske, sedišta, bočnih torbi, otirača itd. olakšava Vam unutrašnje čišćenje automobila. Savet za čišćenje otirača: Zahvaljujući Kärcher usisnoj četki možete lako da uklonite čak i sasušenu nečistoću zahvaljujući tvrdim čekinjama.
Čišćenje automobilskih sedišta pomoću Kärcher usisivača za pranje.
Kärcher usisivači za pranje brinu za dubinsku i temeljnu čistoću na automobilskim sedištima. Tečnost za čišćenje pomoću pritiska prodire duboko u tapacirung i usisava se zajedno sa rastvorenom prljavštinom. Mast, prljavština i neugodni mirisi se efikasno odstranjuju.
Odgovarajući uređaji i pribor
Kompresorski čisači K 5 Premium Home
Za povremene primene i srednje jake nečistoće.
Električna četka
Za čišćenje bez prskanja na osetljivim površinama.
Višenamenski usisivači MV 4
Odstranjuje nečistoću svake vrste.
Set za unutrašnje čišćenje automobila
Set pribora za sve zadatke čišćenja u automobilu.