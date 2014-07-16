Zalivanje bašte
Pumpe za zalivanje - duhovit učinak
Kärcher učinkovite pumpe su uostalom savršeno namenjene za zalivanje bašte iz alternativnih izvora vode kao na primer cisterni ili buradi sa kišnicom. Za poseban komfor brine praktičan nožni prekidač.
Pomoću Kärcher baštenske pumpe BP Garden baštu ugodno i povoljno možete da snabdete vodom za zalivanje. Kućne i baštenske pumpe BP Home & Garden uz to pumpaju jeftinu industrijsku vodu kroz celu kuću. Kod potrošnje vode uređaji se automatski uključuju, a kasnije opet isključuju. Povezani na cisternu automati za kućno snabdevanje vodom mogu da snabdevaju mašine za pranje veša ili vodokotliće za ispiranje WC-a, zahvaljujući konstantnom radnom pritisku istovremeno mogu da se primenjuju za zalivanje bašte. Najviši stepen snage, efikasnost i tihi hod nude višestepene pumpe, pošto im je za istu količinu transportovane vode potrebna manja snaga motora nego konvencionalnim „Jet“ baštenskim pumpama. To štedi otprilike 30 % energije. Dolazimo do toga, da su eco!ogic modeli opremljeni „Stand-by“ funkcijom od 0 W – i na taj način još štedljiviji.
Kärcher je ponovo izumeo kišu
Sveobuhvatni Kärcher asortiman za zalivanje uzbudiće srca ljubitelja bašti. Pumpe i proizvodi za zalivanje koji su perfektno prilagođeni jedan na drugi osiguravaju odgovorno ophođenje prema prirodnim resursima. Tako se skupocena voda iskorišćava optimalno i ekološki smisleno. Inovativna tehnika i precizni senzori garantuju, da teče precizna količina vode, koja je potrebna biljkama za rast. Za nepomućenu radost bašte u skladu sa prirodom Kärcher nudi za najviši stepen efikasnosti predodređene brizgaljke, pištolje, prskalice, creva, automate za zalivanje, pumpe, sisteme za utačinjanje i čuvanje creva. Koji Kärcher proizvod Vi upotrebljavate, to je takođe uvek pravilna odluka.
Kärcher Rain System®
Svejedno da li žive ograde, leje sa cvećem, grmovi ili trave - novi, inteligentni Kärcher sistem za zalivanje pomoću svog ciljanog, po vlačnosti uptavljanog, ispuštanja svaku biljku snabdeva individualno i orijentisano prema potrebi. Novi Kärcher Rain System® ujedinjuje prednosti „Micro-Dripping“ i konvencionalnog zalivanja. Sistem radi sa do 4 bar pritiska i PVC crevom od 1/2" sa manžetnama za kapanje i raspršivanje. Reduktore pritiska i filtere za zaštitu od preopterećenja pritiskom i od čestica nečistoće možete dodatno da ugradite. Kärcher Rain System™ može individualno da se prilagodi svakoj bašti i radi perfektno uz pomoć SensoTimerTM za upravljanje zalivanjem u zavisnosti od potrebe.
Odgovarajući uređaji i pribor
Baštenska pumpa
Za idealno zalivanje bašte.
Kutija za Kärcher Rain
Idealan početni set za efikasno zalivanje bašte.
Inovativna crpna pumpa
Sa fleksibilnim pričvršćivanjem na ivicu bureta.
Potapajuća pumpa
Za zalivanje uz pomoć alternativnih izvora vode.