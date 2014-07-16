Pumpe za zalivanje - duhovit učinak

Kärcher učinkovite pumpe su uostalom savršeno namenjene za zalivanje bašte iz alternativnih izvora vode kao na primer cisterni ili buradi sa kišnicom. Za poseban komfor brine praktičan nožni prekidač.

Pomoću Kärcher baštenske pumpe BP Garden baštu ugodno i povoljno možete da snabdete vodom za zalivanje. Kućne i baštenske pumpe BP Home & Garden uz to pumpaju jeftinu industrijsku vodu kroz celu kuću. Kod potrošnje vode uređaji se automatski uključuju, a kasnije opet isključuju. Povezani na cisternu automati za kućno snabdevanje vodom mogu da snabdevaju mašine za pranje veša ili vodokotliće za ispiranje WC-a, zahvaljujući konstantnom radnom pritisku istovremeno mogu da se primenjuju za zalivanje bašte. Najviši stepen snage, efikasnost i tihi hod nude višestepene pumpe, pošto im je za istu količinu transportovane vode potrebna manja snaga motora nego konvencionalnim „Jet“ baštenskim pumpama. To štedi otprilike 30 % energije. Dolazimo do toga, da su eco!ogic modeli opremljeni „Stand-by“ funkcijom od 0 W – i na taj način još štedljiviji.